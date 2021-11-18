HTEC Group 收購 Momentum Design Lab - HTEC 擁有超過 1,000 名員工，將矽谷評級最高的數碼產品設計工作室與其頂尖工程人才融合為一

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三藩市, Nov. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HTEC Group 是在塞爾維亞成立的全球諮詢、軟件工程和數字產品開發公司，今天宣俺收購屢獲殊榮的矽谷產品設計工作室 Momentum Design Lab。



此次收購將進一步加強 HTEC 的產品設計能力及其核心工程服務，表示公司目前在美國、英國、荷蘭、瑞典和斯洛文尼亞的辦事處在全球擁有超過 1,000 名員工。公司於 2008 年成立，作為貝爾格萊德大學 (University of Belgrade) 商業技術孵化器的初創公司，至今已從 2020 年初在四個開發中心的 250 名員工發展到現在超過 1,000 名全職員工，遍佈於東南歐六個國家內的十二個地點。

Momentum 將協助 HTEC 建立數碼產品，可改變行業和企業並改善全球人類的生活。Momentum 的客戶名單包括《財富 500 強》中的 40 家公司到不少令人興奮的初創企業。公司成功推動其技術客戶，在投資退出或估值中帶來超過 410 億美元。

Momentum Design Lab 在 2002 年成立，是用戶體驗、客戶體驗和產品設計的先鋒。公司連續五年獲 B2B 研究平台 Clutch 評為全球頂級用戶體驗機構，而公司在全球設有四個辦事處：矽谷、紐約、倫敦和悉尼。Momentum 的行業專業知識橫跨關鍵範疇，如金融服務、醫護、營銷技術、媒體和娛樂、企業軟件和消費產品，可補充 HTEC 在這些業界中的現有工程能力。

HTEC Group 行政總裁 Aleksandar Cabrilo 表示：「我很高興歡迎 Momentum 加入我們快速增長的團隊。在 Momentum，我們找到與我們相符的價值和文化：在設計重要的數碼平台和產品時，渴望落實持續學習和專業發展、在現有客戶中保持良好聲譽，以及對提供卓越抱持明確的熱情。透過將我們歐洲工程中心的頂尖技術人才與這種矽谷產品創新和設計思維結合，我們有能力為全球最好的公司提供完整的數碼產品開發和數碼服務。我們將繼續尋找與我們價值觀和文化一致的公司，以作為我們更廣泛的增長策略和目標的一部分，即成為塞爾維亞第一家在紐約證券交易所上市的公司。」

Momentum 創始人 David Thomson 評論說：「在追求產品價值的過程中，我們一直致力融合技術、同理心和想像力，並一直在多年來尋找合適的合作夥伴協助我們拓展能力。作為一家為客戶創造可能性的公司，找到一個能將我們的設計專業知識和客戶群與世界一流的技術人才相配的合作夥伴是非常重要的。HTEC 擁有深厚的技術知識，遠超我們的期望，而我們很興奮能合力打造顛覆性產品、推動創新，並從內至外轉變開展業務的方式。」

關於 HTEC Group

HTEC Group 是一家全球性諮詢、軟件工程和數碼產品開發公司，為全球最優秀的高科技公司、顛覆性初創公司、企業和《財富 500 強》企業提供創新的產品設計思維和複雜的工程服務。HTEC 總部設於三藩市，在美國、英國、荷蘭、瑞典和斯洛文尼亞設有當地辦事處，並在東南歐設有 12 個技術開發中心。集團處於有利地位，可在醫護、零售、運輸和流動服務、物流、金融科技、綠色能源、媒體和深度技術等範疇中提供複雜的數碼產品和平台。

關於 Momentum

Momentum 是一家總部位於聖馬特奧的矽谷設計工作室，並在紐約、倫敦和悉尼設有辦事處。公司在數碼產品創新、客戶體驗管理和數碼轉型方面提供基於設計思維和技術驅動的服務，並連續 5 年在 Clutch.co 上獲評為全球排名第一的用戶體驗機構。其客戶包括初創企業和《財富 100 強》公司。

關於傳媒查詢，請聯絡 HTEC 公關經理 Jovana Osterday，電郵：jovana.osterday@htecgroup.com。



