La Croix-Rouge canadienne amasse des dons en réponse aux inondations et aux événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 nov. 2021

La Croix-Rouge canadienne a lancé aujourd’hui un appel aux dons à l’appui du Fonds de secours : inondations et événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique pour venir en aide aux personnes touchées par les pluies violentes qui se sont abattues sur la zone côtière du sud et la région intérieure de la province, causant de nombreux glissements de terrain, inondations, pannes de courant et autres incidents.

La Croix-Rouge canadienne travaille d’arrache-pied pour venir en aide aux résidents et aux résidentes des zones inondées le plus rapidement possible et à leur fournir une aide humanitaire à mesure que de nouveaux besoins se manifestent. Les fonds amassés permettront à la Croix-Rouge de mener des opérations de secours, de rétablissement, de réduction des risques et de renforcer la résilience individuelle et communautaire.

Les Canadiennes et Canadiens qui souhaitent soutenir les efforts en cours peuvent verser un don au profit du fonds « Inondations et événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique » en visitant le site www.croixrouge.ca ou en composant le 1 800 418-1111.

« Les inondations dévastatrices dans la zone côtière du sud et la région intérieure de la Colombie-Britannique ont entraîné le déplacement de milliers de gens. La Croix-Rouge s’engage à leur venir en aide pendant cette période difficile. »

– Pat Quealey, vice-président de la Croix-Rouge canadienne en Colombie-Britannique et au Yukon





Demandes de renseignements sur les dons faits à la Croix-Rouge : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111



À propos de la Croix-Rouge canadienne

Que ce soit ici ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’aider les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et dans le monde et de renforcer leur résilience.