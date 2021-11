Dedalus poursuit son ambitieux développement européen

Le groupe Dedalus annonce ce jour deux acquisition majeures : Swiftqueue, l’un des premiers éditeurs de solutions de planification en santé au Royaume-Uni, en Irlande et au Canada, et Ix.mid GmbH, l’un des principaux leaders des Systèmes d’Information de Laboratoires en Allemagne, en Autriche, en Suisse et au Luxembourg.

Avec les acquisitions de ces deux acteurs de référence sur leurs marchés, le groupe renforce encore un peu plus son leadership en Europe ainsi que son offre de solutions innovantes et son expertise.

En croissance continue en Europe, Dedalus améliore jour après jour sa capacité à proposer à ses clients des solutions toujours plus performantes et se rapproche de son objectif : bâtir des systèmes de soins en réseau et assurer le continuum de soins de tous les patients.

