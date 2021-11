Les Thés DAVIDsTEA lancent Steeping Together : Un balado pour tous les amateurs de thé

English French

MONTRÉAL, 18 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq : DTEA), détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, sont ravis d'annoncer le lancement de Steeping Together, leur propre balado entièrement consacré au monde du thé et à la communauthé qui l'entoure. Chaque vendredi dans le cadre d'un nouvel épisode à compter du 12 novembre, ceux intéressés à se joindre au parthé hebdomadaire pourront écouter les dernières conversations échangées avec des amateurs de thé de différents horizons.

Inspiré de la passion Les Thés DAVIDsTEA, Steeping Together est la toute nouvelle plateforme de la marque. Afin de recréer certaines des conversations spontanées qui surviennent au sein de l'entreprise, avec des collègues, en boutiques et en ligne, Les Thés DAVIDsTEA ont cherché des moyens novateurs de partager leur passion pour la culture du thé, les quizz sur le thé et les recettes à base de thé en dehors de leurs 18 boutiques phares, de leur site Web, de leur blogue et de leurs pages dans les médias sociaux. En invitant un mélange diversifié de gens à raconter des histoires uniques et en répondant à une question précise sur le thé à chaque épisode, Steeping Together offre aux auditeurs la possibilité de découvrir les histoires personnelles et la passion à la source de la boisson la plus aimée au monde.

Pour démarrer la saison, l'animatrice et amatrice de tout ce qui a trait au thé, Marika De Vienne, guidera les auditeurs à travers des discussions sérieuses (mais pas trop) à propos de tout ce qu'il y a à savoir sur le thé. Avec Steeping Together, l'équipe de Les Thés DAVIDsTEA est prête à rejoindre une plus vaste communauté, un épisode à la fois.

« Nous sommes emballés de lancer notre propre balado, afin d'avoir une façon plus directe et plus personnelle de nous adresser à notre communauthé de partout au monde », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque chez Les Thés DAVIDsTEA. « Nous ne faisons pas que créer des mélanges et nous approvisionner en thé. Nous consacrons énormément d'efforts à chaque thé que nous mettons sur le marché, et chaque mélange a sa propre histoire. Cette plateforme nous permet de partager le côté personnel de Les Thés DAVIDsTEA, et les raisons qui nous animent. Depuis des années, nous voulions reproduire les conversations fascinantes et les choses que nous apprenions entre nous - que ce soit avec nos clients et d'autres amateurs de thé, nos producteurs et fournisseurs de thé des quatre coins du monde, ou notre communauté en ligne. Steeping Together est une plateforme idéale pour les gens qui aiment le thé! », a-t-elle ajouté.

Steeping Together est LE balado pour tous ceux qui savent que les moments les plus importants se produisent lorsqu'on crée un lien avec une autre personne et apprend à être sensible à son point de vue... et c'est tellement plus agréable avec une tasse de thé à la main!

Rencontrez notre animatrice, Marika De Vienne

Membre clé de la famille Les Thés DAVIDsTEA depuis plusieurs années, Marika De Vienne a étudié et travaillé aux côtés de producteurs de thé et de propriétaires de plantation de thé en Chine, avant de devenir apprentie dans le mélange du thé et des épices. Ses nombreux voyages, notamment en Thaïlande, en Indonésie et au Sri Lanka, lui ont donné une faim insatiable pour tout ce qui a trait au thé. Alors, dans le but de canaliser sa passion dans quelque chose d'un peu plus constructif, Marika anime maintenant Steeping Together, où elle espère susciter des conversations avec des gens de partout au monde, une tasse de thé à la main.

Chaque semaine, un nouvel épisode de Steeping Together attendra les auditeurs sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Ceux qui souhaitent se plonger encore davantage dans l'univers du thé sont invités à se joindre à Les Thés DAVIDsTEA sur TikTok (@davidstea_official), et à suivre la marque sur Instagram (@davidstea) et Facebook (@davidstea).

À propos de Les Thés DAVIDsTEA



La Société Les Thés DAVIDsTEA offre une sélection de spécialité de qualité supérieure de thés en vrac, thés préemballés, sachets de thé, accessoires pour le thé et cadeaux au moyen de sa plateforme de commerce électronique au www.lesthesdavidstea.com, de l'Amazon Marketplace, de ses clients en gros qui comprennent plus de 3 300 supermarchés et pharmacies, et de ses 18 boutiques Les Thés DAVIDsTEA au Canada. La Société propose principalement des mélanges de thés exclusifs, de même que des thés et herbes traditionnels d'origine unique. La culture de la Société s'imprègne d'un amour et d'une connaissance du thé enracinés dans une soif d'explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au style de vie du thé. Mettant l'accent sur les saveurs innovatrices, les ingrédients axés sur le mieux-être et les thés biologiques, la Société lance des « collections » saisonnières dans le but de rendre le thé sympa et accessible à tous. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.

