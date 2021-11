Augmentation de 10% du carnet de commandes de la ligne d’affaires WTS d’H2O Innovation suite à l’ajout de nouveaux projets de réutilisation d’eau, d’eaux usées et de dessalement d’eau de mer

English French

Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d’indication contraire.



QUÉBEC, 18 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que sa ligne d’affaires Technologies de traitement d’eau et Services (« WTS ») a récemment remporté trois nouveaux projets de systèmes de traitement d’eau. Ces nouveaux contrats, d’une valeur totale de 4,1 M $, portent le carnet de commandes de WTS à 44,2 M $.

Le premier projet est un contrat de réutilisation d'eau pour la fourniture d'un bioréacteur à membranes (« MBR ») de 835 m3/jour (220 000 gpd) utilisant la technologie modulable flexMBRTM de la Société. Le client a sélectionné la plate-forme ouverte unique d’H 2 O Innovation pour la flexibilité qu'elle offre dans la sélection des membranes, ainsi que pour sa conception robuste. La Société fournira également un système d'osmose inverse (« RO ») pour traiter une partie du filtrat provenant du flexMBRTM afin de répondre aux exigences de qualité. Le système de réutilisation d’eau collectera les eaux usées du système d'égout quittant un centre médical situé au centre-ville d'Atlanta, en Géorgie, et les traitera pour les réutiliser dans les tours de refroidissement et dans l’alimentation de la chaudière.

« La réutilisation d'eau est un axe majeur de notre industrie, et notre technologie flexMBRTM nous positionne bien pour servir ce marché d'une manière unique. La flexibilité offerte par notre stratégie de plate-forme ouverte offre au client la tranquillité d'esprit de savoir qu'il aura accès à la meilleure technologie membranaire disponible pendant toute la durée de vie de son équipement », a déclaré Gregory Madden, chef des stratégies d’affaires d’H 2 O Innovation. « Nous sommes ravis de travailler avec un partenaire qui comprend la valeur que cette conception apporte à l'utilisateur final. »

Le premier projet d'épaississement des boues par membranes d’H 2 O Innovation, situé à Sonora, en Californie, intégrera des membranes à plaquettes plates qui ont une tolérance aux solides plus élevée que les membranes à fibres creuses. Les systèmes membranaires ont un grand potentiel pour permettre l’épaississement des boues et offrent des avantages significatifs par rapport aux approches traditionnelles utilisant la clarification. Le système épaissira les boues activées résiduelles, réduisant ainsi le volume des déchets d'environ 67%. Les nouvelles membranes hautes performances de Toray seront utilisées pour cette application.

Enfin, la Société remplacera les pompes d'alimentation à haute pression sur les trains existants du système de dessalement d’eau de mer par osmose inverse (« SWRO ») et fournira une capacité de dessalement supplémentaire de 380 m3/jour (100 000 gpd) pour une application d'eau potable dans un centre de villégiature à Anguilla.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs, tel que la capacité de la Société à réaliser, compléter et livrer ces projets à l’intérieur des échéanciers proposés et sans coûts additionnels considérant, entre autres, les enjeux mondiaux résultant de la chaine d’approvisionnement et de la pandémie de Covid-19. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2021 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com