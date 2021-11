Serpro Escolhe Solução Anti Bot da hCaptcha para Órgâos Federais no Brasil

BRASILIA, Brasil, Nov. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Serpro empresa de tecnologia do Governo Federal, escolheu a solução hCaptcha Enterprise para verificação de humanidade em suas plataformas gerenciadas, removendo o reCaptcha v2 e v3 do Google de vários serviços online.



A escolha foi resultado de uma avaliação competitiva e processo licitatório com vários participantes. A empresa Ingram Micro será o integrador e parceiro local no Brasil da hCaptcha neste contrato multianual.

Devido à facilidade de migração do hCaptcha, vários serviços gerenciados pelo Serpro foram migrados das soluções legadas em menos de 24 horas, sendo colocadas em produção no dia 28 de outubro de 2021.

Shawn Wolffarth, Diretor Executivo de Produtos Corporativos da Intuition Machines, empresa responsável pela solução hCaptcha Enterprise, comentou sobre o processo:

“Estamos muito satisfeitos em apoiar nossos parceiros Serpro e Ingram Micro nesta migração para uma alternativa verdadeiramente focada em privacidade. Nossa solução hCaptcha já está detectando e dissuadindo ameaças sofisticadas, enquanto mantém baixa a fricção do usuário com o site.”

Wolffarth continua:

“Vários órgãos federais, estaduais e municipais no Brasil agora estão adotando a solução hCaptcha, e este novo relacionamento significa que as agências federais por meio do Serpro agora têm um único ponto de contato e suporte, simplificando o uso e a aquisição do hCaptcha Enterprise.”

Sobre o Serpro: O Serpro é a maior empresa de Tecnologia da Informação no mundo provendo serviços para o setor público e privado.

Gerencia e desenvolve tecnologia para empresas e órgãos públicos no Brasil, incluindo os sistemas que suportam a Receita Federal, o Departamento Nacional de Trânsito, a Polícia Federal e o Ministério das Relações Exteriores.

Mais informações em: https://www.serpro.gov.br

Sobre a hCaptcha: hCaptcha é a maior plataforma independente de verificação de humanidade.

A versão hCaptcha Enterprise provê uma solução mais precisa e focada em privacidade que sistemas legados como o Google reCaptcha. É a solução de preferência para governos e empresas mundialmente, incluindo especialmente aquelas que tem rígidas leis de privacidade como a LGPD e GDPR Européia.

Mais informações em: https://www.hcaptcha.com

Sobre a Ingram Micro: Ingram Micro é o maior distribuidor de soluções e produtos de tecnologia no Mundo. A empresa está localizada em Irvine, California, e possui operações mundiais. Mais informações em: https://corp.ingrammicro.com

Contato de mídia:

Serpro

imprensa@serpro.gov.br

hCaptcha

media@hcaptcha.com

Ingram Micro

Lorena Bolanos, lorena.bolanos@ingrammicro.com