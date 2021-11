La Banque Laurentienne encourage financièrement plusieurs initiatives locales

English French

MONTRÉAL, 18 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre des célébrations du 175e anniversaire de sa fondation, la Banque Laurentienne du Canada lance une nouvelle initiative permettant à ses succursales et à ses centres d’affaires de redonner aux collectivités où vivent et travaillent ses employés et ses clients. Grâce au programme La Banque Laurentienne dans la collectivité, ce sont près de 70 organismes locaux qui recevront un coup de pouce financier supplémentaire afin de poursuivre leur importante mission.



La pandémie de la Covid-19 a eu d’importantes répercussions sur bon nombre d’organismes à but non lucratif qui ont eu davantage de difficultés à effectuer leurs levées de fonds au cours des derniers mois. Pour véritablement servir nos communautés, nous regardons au-delà des chiffres pour répondre à leurs besoins. C’est la raison pour laquelle les membres de l’équipe des 67 succursales et centres d’affaires de la Banque au Québec et ailleurs au pays ont eu l’occasion de travailler ensemble pour identifier les organisations récipiendaires.

Les exemples suivants illustrent bien la manière dont chaque dollar versé a des impacts positifs sur la vie de centaines de personnes.

L’opération Habit de neige

La période hivernale est à nos portes et de nombreuses familles n’ont pas les moyens financiers d’habiller adéquatement leurs enfants pour affronter la saison froide. L’opération Habit de neige est bien connue en Outaouais. Grâce à elle, des milliers d’enfants peuvent profiter des joies de l’hiver, bien au chaud et se sentir actifs et inclus. Le don de 1 000 $ fait par l'équipe des de la Banque Laurentienne à Gatineau permettra de fournir des habits de neige à 16 enfants dans le besoin.

« Pour un enfant, un habit de neige c’est plus qu’un manteau et un pantalon de neige, c’est une chance de profiter des plaisirs de l’hiver, en étant actif et en ayant le sentiment d’être inclus. Centraide Outaouais tient à remercier la Banque Laurentienne ainsi que sa succursale locale pour leur contribution », a déclaré Nathalie Lepage, directrice générale, Centraide Outaouais.

« Nous sommes très heureux d’avoir eu l’occasion de déterminer quelle cause avait besoin d’un coup de pouce supplémentaire en ces temps difficiles. Tous les collègues dans les deux succursales de Gatineau ont pris part aux discussions et nous avons rapidement établi un consensus afin de soutenir cette cause qui améliore la vie des enfants ainsi que celle de leurs parents dans notre collectivité », a souligné Kevin Charbonneau Desjardins, directeur de succursale à Gatineau.

Services d’accompagnement pour les victimes d’actes criminels et personnes souffrant de troubles de santé mentale.

Quant à l’équipe de la succursale de Longueuil, elle a décidé de supporter financièrement la fondation Leski, un organisme ayant comme mission de venir en aide aux personnes victimes d’actes criminels, de même qu’aux personnes souffrant de troubles de santé mentale et aux individus aux prises avec un trouble du spectre de l’autisme. Le don de 1 000 $ de la succursale permettra de payer une partie de la formation nécessaire pour préparer un chien à accomplir son travail

« La Banque Laurentienne a toujours eu à cœur de soutenir le développement économique et social des milieux où elle est présente. En plus de nos conseils professionnels, c’est un honneur et une grande fierté de pouvoir leur apporter notre aide d’une autre façon », a ajouté Guilherme Mendes, directeur de la succursale de Longueuil.

D’importants besoins à combler partout au pays

La succursale de Pierrefonds de la Banque Laurentienne a décidé de faire le don de 1 000 $ à la Mission de l’ouest de l’Île. Selon Suzanne Scarrow, directrice de l’organisme, la situation économique actuelle pèse lourd sur le portefeuille de certaines familles qui n’arrivent pas à se nourrir convenablement. « La demande d’aide alimentaire est de plus en plus forte alors que l’inflation fait augmenter le coût du panier d’épicerie. Je tiens à remercier la Banque Laurentienne et notre succursale locale pour leur don qui permettra de préparer des paniers de nourriture pour plusieurs familles dans le besoin », a déclaré Mme Scarrow.

Pour Tamara Brady, souscriptrice senior et son équipe du centre d’affaires de la Banque Laurentienne à Toronto, le choix était clair : ils souhaitaient donner à un organisme venant en aide aux femmes. « Les longs moins de pandémie ont créé une pression supplémentaire sur les refuges pour femmes. L’initiative mise en place par la Banque, qui accroît le pouvoir décisionnel des employés sur le terrain a un impact notable dans nos communautés. Nous avons fait le choix de remettre notre 1000 $ à Ernestine’s, un refuge bien connu dans notre quartier qui a actuellement d’importants besoins à combler. »

À l’approche du temps des fêtes, la Banque Laurentienne s’apprête également à lancer sa campagne annuelle de dons auprès des employés appelée Donner ça compte le 22 novembre prochain. Les dons recueillis permettront d’apporter une aide financière à trois organismes du Québec et de l’Ontario. La campagne de l’an dernier a permis de recueillir 200 000 $.

Cliquez ici pour consulter la liste complète des organismes récipiendaires.

