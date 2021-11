Les provinces canadiennes accélèrent la cadence pour favoriser la croissance économique

English French

Ottawa, 18 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon la Note de conjoncture provinciale du Conference Board du Canada, la reprise après la pandémie de COVID-19 variera considérablement d’une province à l’autre. C’est l’Alberta qui prendra la tête du peloton en 2022. Les passeports vaccinaux, devenus la principale mesure de santé publique dans toutes les provinces, permettent aux gens de reprendre un nombre accru d’activités professionnelles et de loisirs. À mesure que l’économie se redressera, les gouvernements délaisseront les mesures de stimulation à court terme au profit d’une planification à long terme.



« Les consommateurs ont beaucoup épargné et les entreprises ont quantité de raisons d’investir en prévision de l’économie d’après la pandémie, déclare Ted Mallet, directeur des prévisions économiques au Conference Board du Canada. Si l’on ajoute le prix élevé des produits de base et la forte demande américaine pour les exportations canadiennes, notre pays connaîtra une solide croissance économique pendant le reste de 2021 et presque tout 2022. »

Le Conference Board du Canada prévoit que l’économie terminera l’année en affichant une croissance du PIB réel de 5,1 %. Un gain de 4,4 % est attendu l’an prochain, mais la faiblesse des fondamentaux économiques aura un effet ralentissant important sur le rythme de croissance en 2023.

Les consommateurs joueront un rôle de premier plan dans l’activité économique en 2022 et favoriseront une augmentation de 5,9 % des dépenses réelles des ménages. Ils seront plus portés vers les services comme les restaurants et les loisirs, que vers les améliorations du logement et d’autres biens. Durement touchés, les détaillants de vêtements profiteront aussi d’un regain d’activité, car les employés qui reprendront le chemin du bureau voudront renouveler leur garde-robe.

Terre-Neuve-et-Labrador devrait enregistrer la reprise la plus lente, conséquence de la baisse de la production extracôtière ainsi que de l’augmentation des cas de COVID-19 et du retour des restrictions sanitaires que cela entraîne. L’emploi se redresse lui aussi lentement dans la province; sa progression s’établira à environ 2,8 % en 2021 et à 2,6 % en 2022. Il ne devrait retrouver son sommet d’avant la pandémie qu’au milieu de l’année prochaine, avant le PIB.

Profitant de la levée des restrictions, le Manitoba et l’Ontario, dont les économies ont été touchées par des mesures sanitaires strictes, afficheront au cours des deux prochaines années une croissance correspondant plus ou moins à la moyenne nationale. Au Québec et dans les Maritimes, des défis sur le plan démographique comme le vieillissement de la population entraînent un ralentissement ou un recul des taux d’activité.

La hausse des cours du pétrole, l’augmentation de la capacité pipelinière et la forte demande américaine vaudront à l’Alberta une progression de 6,1 % du PIB réel en 2022. La province continuera d’enregistrer une croissance supérieure à la moyenne nationale grâce à un gain de 2,9 % en 2023. Bien que l’emploi dans la province ait retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie, certains secteurs comme le tourisme et l’accueil ne se sont pas redressés aussi énergiquement. L’emploi agricole et dans les champs de pétrole accuse aussi du retard en raison de la mauvaise saison de croissance en 2021 et des travailleurs du pétrole et du gaz qui hésitent à réintégrer l’industrie après avoir vécu deux grandes récessions depuis 2014.

L’emploi s’est aussi redressé rapidement en Colombie-Britannique et on s’attend à ce que sa croissance se poursuive jusqu’en 2023. Cependant, les temps sont durs sur le marché du travail; la demande de services est en hausse et les employeurs des industries de l’accueil et du tourisme doivent se démener pour pourvoir les postes vacants. Le secteur des ressources naturelles de la Colombie-Britannique a aussi du mal à se relever, les niveaux de l’emploi n’étant pas épargnés par la baisse des prix du bois d’œuvre et la fermeture des pêcheries de saumon. Les secteurs des services professionnels et du détail devraient atténuer les coups portés à l’économie provinciale, toutefois, et le déficit projeté du gouvernement britanno-colombien a été réduit de moitié presque. On s’attend à ce que le PIB réel de la province augmente de 4,6 % en 2022.

