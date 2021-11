SalMar - Frigivelse av ansattes Restricted Share Units i SalMar ASA

English Norwegian

Frigivelse av ansattes Restricted Share Units i SalMar ASA ("Selskapet").

1. Deltagere i Selskapets RSU program har 18. november 2021 fått frigitt totalt 129 710 RSUer. Som følge av frigivelsen vil 129 710 aksjer overføres fra selskapets beholdning av egne aksjer. Etter transaksjonen har Selskapet 102 361 egne aksjer.

2. RSUer frigitt til primærinnsidere 18. november 2021:

- Arthur Wisniewski har mottatt 1 321 aksjer i Selskapet

- Eva Haugen har mottatt 1 482 aksjer i Selskapet

- Ståle Eide (nærstående part av primærinnsider) har mottatt 1 180 aksjer i Selskapet

- Frode Arntsen har mottatt 2 466 aksjer i Selskapet

- Håkon Husby har mottatt 650 aksjer i Selskapet

- Roger Bekken har mottatt 2 521 aksjer i Selskapet

- Runar Sivertsen har mottatt 1 021 aksjer i Selskapet

- Simon Søbstad har mottatt 1 380 aksjer i Selskapet

- Tone Ingebrigtsen har mottatt 909 aksjer i Selskapet

- Trine Sæther Romuld har mottatt 2 104 aksjer i Selskapet

- Ulrik Steinvik har mottatt 2 169 aksjer i Selskapet

3. Salg av aksjer

Primærinnsiderne listet nedenfor har 18. november bedt om at tredjepart selger en andel av de mottatte aksjene omgående for å dekke skattepliktig beløp ved mottagelse av aksjene.

Endelig salgskurs oppnådd av tredjepart ved salg av aksjene i markedet er NOK 634,9267.

Arthur Wisniewski har solgt 611 aksjer i Selskapet

Eva Haugen har solgt 685 aksjer i Selskapet

Ståle Eide (nærstående part av primærinnsider) har solgt 546 aksjer i Selskapet

Frode Arntsen har solgt 1 140 aksjer i Selskapet

Håkon Husby har solgt 301 aksjer i Selskapet

Runar Sivertsen har solgt 452 aksjer i Selskapet

Simon Søbstad har solgt 638 aksjer i Selskapet

Tone Ingebrigtsen har solgt 393 aksjer i Selskapet

Ulrik Steinvik har solgt 1 025 aksjer i Selskapet

4. Ny aksjebeholdning

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Arthur Wisniewski 1 258 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 1 480 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Eva Haugen 1 411 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 6 649 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Ståle Eide (nærstående part av primærinnsider) 1 125 RSUer i Selskapet.

Primærinnsideren har i dag 634 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Frode Arntsen 2 349 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 4 706 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Håkon Husby 971 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 460 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Roger Bekken 2 404 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 16 766 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Runar Sivertsen 971 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 3 190 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Simon Søbstad 1 317 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 743 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Tone Ingebrigtsen 887 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 604 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Trine Sæther Romuld 3 147 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 6 323 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Ulrik Steinvik* 2 067 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 139 335 aksjer i Selskapet.

*Eier 18 266 direkte og indirekte gjennom personlig nærstående. Eier i tillegg 100% av aksjene i Nordpilan AS. Nordpilan AS eier 0,2% av aksjene i Kverva AS, som igjen gjennom Kverva Industrier AS eier 50,88% av aksjene i SalMar ASA

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trine Sæther Romuld, CFO & COO

Telefon: + 47 991 63 632

E-post: trine.romuld@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

