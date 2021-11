NetSfere et Deutsche Telekom s'associent pour fournir une plateforme de messagerie mobile conforme permettant au personnel du groupe allemand St. Augustinus de communiquer de manière instantanée et sécurisée

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified) Indonesian

CHICAGO, 18 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetSfere , fournisseur mondial de solutions de messagerie et de mobilité sécurisées et conformes de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Deutsche Telekom , l'une des plus grandes sociétés de télécommunications intégrées au monde, pour déployer la plateforme de messagerie mobile sécurisée de NetSfere dans tous les hôpitaux St.Augustinus , un groupe de soins de santé allemand de premier plan.



Les outils de communication rapides et instantanés offrent des avantages incontestés pour rationaliser la communication du personnel, mais St. Augustinus a remarqué une augmentation alarmante de l'utilisation d'appareils personnels et d'applications de messagerie populaires telles que WhatsApp, ce qui entraîne des risques critiques pour la confidentialité et la conformité. En réponse, NetSfere et Deutsche Telekom se sont associés pour mettre en œuvre la plateforme de messagerie conforme HIPAA et RGPD de NetSfere, qui offre des fonctionnalités similaires aux applications telles que WhatsApp mais fournit le plus haut niveau de cryptage de bout en bout via le centre de données hautement sécurisé de Deutsche Telekom.

« La plateforme de NetSfere est conçue pour répondre aux exigences de sécurité et de conformité dans les marchés verticaux réglementés, notamment dans celui des soins de santé », a déclaré Franz Obermayer, Vice-président de NetSfere pour l'Europe. « Les professionnels de la santé effectuant un travail sous haute pression qui change la vie, ils ont besoin d'une plateforme de communication qui leur permette de le faire plus efficacement. Notre partenariat avec le groupe St. Augustinus apporte des options de messagerie sécurisées, conformes et flexibles qui évitent aux membres du personnel de se tourner vers des applications de messagerie à risque. Avec NetSfere, l'échange de données de patients est protégé au maximum. »

Contrairement aux applications de messagerie grand public, NetSfere fournit des fonctionnalités de classe entreprise qui stimulent la collaboration et rationalisent les communications, y compris la messagerie individuelle et de groupe, les appels audio HD, le partage d'écran et les appels vidéo de groupe. Nouveauté sur la plateforme, la fonction de diffusion d'urgence NetSfere Lifeline permet aux équipes RH et de crise de diffuser rapidement des alertes critiques et des informations d'urgence hautement prioritaires à des équipes ciblées ou à l'ensemble d'une organisation d'une manière qui attire l'attention. St. Augustinus tire parti de la diffusion NetSfere au sein de son hôpital pour tenir ses employés au courant des informations liées à la pandémie grâce à sa chaîne NetSfere Lifeline « Corona Ticker ».

« Dans un environnement médical sensible, il doit être possible de communiquer rapidement et en toute sécurité. NetSfere est le spécialiste des messages instantanés dans les entreprises. Telekom apporte son expertise en matière de sécurité, de conseil et de service. Ensemble, nous pouvons répondre aux exigences particulières de différents secteurs d'activité, et cela est tout à fait crucial à l'heure actuelle », a déclaré Hagen Rickmann, directeur général des clients commerciaux de Telekom Deutschland GmbH. « De cette manière, nous pouvons contribuer directement à alléger la charge pesant sur le personnel et à optimiser les soins pour les patients. »

« Il est de notre responsabilité d'équiper nos employés d'outils adaptés. Ils doivent être en mesure de faire leur travail efficacement. Dans le même temps, la vie privée de nos patients doit être protégée », a déclaré Rainer Pappert, directeur général du groupe St. Augustinus. « Avec l'introduction de NetSfere, nous avons suivi les souhaits de nos employés : ils veulent utiliser leurs appareils personnels. Et ils veulent le faire avec une application de messagerie facile à utiliser. Nous avons donc sans tarder lancé NetSfere pour la communication interne. Grâce à cela, nous avons rapidement obtenu une meilleure productivité et une meilleure collaboration. Entre les équipes, mais aussi au sein de tout notre groupe. Et cela représente environ 5 600 collègues. »

Le groupe St. Augustinus a choisi d'utiliser NetSfere comme solution pour son personnel non seulement en raison de ses fonctionnalités robustes, mais aussi de sa reconnaissance dans le secteur. En 2018 et 2019, NetSfere a été sélectionnée par Entscheiderfabrik, une plateforme destinée aux décideurs informatiques de plus de 800 hôpitaux allemands, en tant que lauréate pour le « thème de la numérisation du secteur allemand de la santé ».

« Les faits saillants du VOTE que nous avons récemment publié : Digital Pulse, Business Reinvention & Transformation 2021 révèlent que la sécurité de l'information, la productivité des employés et la continuité des activités demeurent au premier plan des préoccupations des décideurs informatiques », a déclaré Raúl Castañón-Martinez, analyste principal pour la collaboration avec les employés chez 451 Research, qui fait partie de la division S&P Global Market Intelligence. Ces facteurs détermineront les exigences du marché en matière de communication et de collaboration commerciales, en particulier pour les travailleurs nomades, hybrides/à distance et de première ligne à travers les marchés verticaux et les cas d'utilisation tels que ceux des travailleurs de terrain et des prestataires de soins de santé. »(1)

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.netsfere.com .

1. 451 Research, qui fait partie de la division S&P Global Market Intelligence, « Le lieu de travail hybride, partie 3 : exigences émergentes et cas d'utilisation pour les communications et la collaboration en temps réel » (août 2021)

À propos de NetSfere

NetSfere est un service et une plateforme de messagerie d'entreprise sécurisée d'Infinite Convergence Solutions, Inc . NetSfere fournit des capacités de diffusion de messages et de sécurité de premier plan dans l'industrie, comprenant le chiffrement d'un appareil à l'autre, des fonctions basées sur la localisation, des contrôles administratifs et la disponibilité de services basés dans le cloud à l'échelle mondiale. Ce service est également fourni en partenariat avec Deutsche Telekom GmbH, l'une des sociétés de télécommunications intégrées les plus importantes dans le monde, et avec NTT Ltd., un fournisseur mondial de services technologiques et de communication d'informations, afin de proposer conjointement NetSfere à ses clients à travers le monde. Ce service tire parti de l'expérience d'Infinite Convergence, qui fournit des solutions de mobilité aux opérateurs mobiles de niveau 1 à l'échelle mondiale ainsi que des technologies prenant en charge plus de 400 millions d'abonnés et plus d'un billion de messages chaque année. NetSfere est également conforme aux exigences réglementaires mondiales, notamment le RGPD, la loi HIPAA, la loi Sarbanes-Oxley, la norme ISO 27001 et les autres. Infinite Convergence Solutions compte des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, en Inde et à Singapour. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.netsfere.com .

À propos de Deutsche Telekom

Deutsche Telekom est l'une des principales sociétés de télécommunications intégrées au monde, avec quelque 242 millions de clients mobiles, 27 millions de lignes de réseau fixe et 22 millions de lignes haut débit. Nous fournissons des produits et services de réseau fixe/haut débit, de communications mobiles, d'Internet et d'IPTV aux consommateurs, ainsi que des solutions de technologies de l'information et de la communication (TIC) pour les clients professionnels et les entreprises. Deutsche Telekom est présente dans plus de 50 pays. Avec un effectif d'environ 226 300 employés (au 31 décembre 2020) dans le monde entier, nous avons généré un chiffre d'affaires de 101 milliards d'euros au cours de l'exercice financier 2020, dont environ 66 % en dehors de l'Allemagne.

À propos de St. Augustinus Group

Le groupe chrétien à but non lucratif St. Augustinus Group est l'une des sociétés les plus importantes et les plus prospères du secteur social et de la santé de Rhénanie. Il met l'accent sur la somatique, la psychiatrie et l'aide aux personnes âgées ou souffrant d'un handicap. Le groupe compte 3 000 lits et plus de 5 600 employés de 68 nationalités différentes sur 85 sites, et réalise un chiffre d'affaires d'environ 345 millions d'euros (2019).

Une vidéo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse :