NetSfere e Deutsche Telekom fazem parceria para fornecer uma plataforma de mensagens móveis em conformidade, viabilizando a comunicação instantânea e segura da equipe para o St. Augustinus Group da Alemanha

CHICAGO, Nov. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A NetSfere , fornecedora global de soluções de mensagens e mobilidade seguras e compatíveis de última geração, anunciou hoje sua parceria com a Deutsche Telekom , uma das principais empresas de telecomunicações integradas do mundo, para implantar a plataforma de mensagens móveis seguras da NetSfere em todos os hospitais St. Augustinus , um grupo de assistência médica alemão líder.



Ferramentas de comunicação rápida e instantânea oferecem benefícios incontestáveis para agilizar a comunicação da equipe, no entanto, St. Augustinus observou um aumento alarmante do uso de dispositivos e aplicativos pessoais de mensagens populares, como WhatsApp, por exemplo, que representam riscos graves de privacidade e conformidade. Em resposta, a NetSfere e a Deutsche Telekom fizeram uma parceria para implementar a plataforma de mensagens compatível com HIPAA e GDPR da NetSfere, que oferece funcionalidade semelhante a aplicativos como o WhatsApp, mas fornece o mais alto nível de criptografia de ponta a ponta por meio do data center altamente seguro da Deutsche Telekom.

"A NetSfere foi criada para atender aos requisitos de segurança e de conformidade dos setores regulados, incluindo saúde”, disse Franz Obermayer, vice-presidente europeu da NetSfere. "Os profissionais médicos fazem um trabalho altamente estressante que mudam a vida, o que exige uma plataforma de comunicação que isso possa ser feito de forma mais eficaz. Nossa parceria com o St. Augustinus Group oferece opções de mensagens seguras, compatíveis e flexíveis que eliminam a necessidade de os participantes da equipe recorrerem a aplicativos de mensagens de risco. Com o NetSfere, a troca de dados do paciente é protegida ao máximo."

Ao contrário dos aplicativos de mensagens de nível de consumidor, o NetSfere fornece funcionalidades de nível empresarial que aumentam a colaboração e agilizam as comunicações, incluindo mensagens individuais e em grupo, chamadas de áudio HD, compartilhamento de tela e chamadas de vídeo em grupo. Com novidades da plataforma, tal como o recurso de transmissão de emergência NetSfere Lifeline , permitem que as equipes de RH e de crise divulguem rapidamente alertas críticos de alta prioridade e informações de emergência para as equipes-alvo ou para toda a empresa de maneira chamativa. O St. Augustinus está utilizando a transmissão da NetSfere dentro do seu hospital para manter os funcionários atualizados sobre as informações relacionadas à pandemia por meio do canal “Corona Ticker” NetSfere Lifeline.

“No ambiente médico tão delicado, devemos nos comunicar de forma rápida e segura. A NetSfere é especialista em mensagens instantâneas nas empresas. A Telekom traz sua experiência em segurança, consultoria e serviço. Juntas, podemos atender aos requisitos especiais da indústria, e isso é bastante essencial no momento”, disse Hagen Rickmann, Diretor Administrativo de Clientes de Negócios da Telekom Deutschland GmbH. "Desta forma, podemos contribuir diretamente para reduzir a carga para a equipe e apoiar o atendimento ideal ao paciente."

“Somos responsáveis por equipar nossos funcionários com ferramentas adequadas. Eles devem poder fazer seu trabalho de forma eficaz. Por outro lado, a privacidade dos nossos pacientes deve ser protegida”, disse Rainer Pappert, Diretor Administrativo do Grupo St. Augustinus. "Com a introdução da NetSfere, atendemos o desejo dos nossos funcionários: Eles querem usar seus dispositivos pessoais. E eles querem fazer isso com um aplicativo de mensagens fácil de usar. Por isso, lançamos rapidamente o NetSfere para comunicação interna. Com ele, alcançamos rapidamente melhor produtividade e colaboração. Entre equipes e também dentro de todo o nosso grupo. E são cerca de 5.600 colegas."

O St. Augustinus se interessou em usar a NetSfere por ela ser uma solução para a equipe dela, não apenas por causa da sua funcionalidade robusta, mas também pelo reconhecimento da indústria. Em 2018 e 2019, a NetSfere foi escolhida pela Entscheiderfabrik, uma plataforma para tomadores de decisão de TI de mais de 800 hospitais alemães, como vencedora do “Tópico de Digitalização da Indústria de Saúde Alemã”.

“Principais destaques do nosso VoTE publicado recentemente: O Digital Pulse, Business Reinvention & Transformation 2021 mostrou que a segurança da informação, a produtividade dos funcionários e a continuidade dos negócios continuam sendo prioridade para os tomadores de decisão de TI”, disse Raúl Castañón-Martinez, Analista Sênior de Colaboração da Força de Trabalho da 451 Research, parte da divisão de Inteligência de Mercado da S&P Global. Esses fatores impulsionarão os requisitos de mercado para comunicação e colaboração empresarial, particularmente para trabalhadores móveis, remotos/híbridos e de linha de frente em verticais e casos de uso, como trabalhadores de campo e profissionais de saúde.”(1)

1. 451 Research, parte da divisão de Inteligência de Mercado da S&P Global, “Local de trabalho híbrido, Parte 3: Requisitos emergentes e casos de uso para comunicação e colaboração em tempo real” (agosto de 2021)

Sobre a NetSfere

A NetSfere é um serviço e plataforma de mensagens corporativas seguras da Infinite Convergence Solutions, Inc . A NetSfere fornece recursos de segurança e entrega de mensagens líderes do setor, incluindo disponibilidade de serviços globais com base na nuvem, criptografia dispositivo a dispositivo, recursos com base na localização, e controles administrativos. O serviço também é oferecido globalmente em parceria com a Deutsche Telekom GmbH, uma das principais empresas de telecomunicações integradas do mundo, e com a NTT Ltd., uma provedora global de serviços de comunicação e tecnologia da informação, para oferecer conjuntamente a NetSfere aos seus clientes em todo o mundo. O serviço aproveita a experiência da Infinite Convergence na entrega de soluções de mobilidade para operadores móveis de nível 1 e tecnologia em todo o mundo que dá suporte a mais de 400 milhões de assinantes e mais de um trilhão de mensagens anualmente. A NetSfere também está em conformidade com os requisitos regulatórios globais, incluindo GDPR, HIPAA, Sarbanes-Oxley, ISO 27001 e outros. A Infinite Convergence Solutions tem escritórios nos Estados Unidos, Alemanha, Índia e Cingapura. Para mais informação, visite www.netsfere.com .

Sobre a Deutsche Telekom

A Deutsche Telekom é uma das principais empresas de telecomunicações integradas do mundo, com cerca de 242 milhões de clientes móveis, 27 milhões de linhas de rede fixa e 22 milhões de linhas de banda larga. Fornecemos produtos e serviços de rede fixa/banda larga, comunicações móveis, Internet e IPTV para consumidores, e soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC) para clientes corporativos e empresariais. A Deutsche Telekom está presente em mais de 50 países. Com uma equipe de cerca de 226.300 funcionários (31 de dezembro de 2020) em todo o mundo, geramos uma receita de 101 bilhões de euros no exercício de 2020, cerca de 66% fora da Alemanha.

Sobre o Grupo St. Augustinus

O Grupo St. Augustinus, sem fins lucrativos, é uma das maiores e mais bem-sucedidas empresas do setor social e de saúde na Renânia. Seu foco está na somática, psiquiatria e assistência a idosos e deficientes. O grupo tem 3.000 leitos, mais de 5.600 funcionários de 68 nacionalidades, em 85 localidades, e um faturamento de cerca de 345 milhões de euros (2019).

