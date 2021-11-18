NetSfere和德国电信合作提供合规的移动消息推送平台，为德国的St. Augustinus集团实现即时安全的员工沟通

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芝加哥, Nov. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 下一代安全合规的消息推送和移动解决方案全球提供商 NetSfere 今天宣布与全球领先的综合性电信公司之一 德国电信 合作，将NetSfere的安全移动消息推送平台部署到德国领先的医疗集团 St. Augustinus 的所有医院。



快速即时沟通工具为简化员工沟通提供了无可争议的好处，然而，St. Augustinus注意到，个人设备和WhatsApp等热门即时通讯应用的使用出现了惊人增长，这造成了重大的隐私和合规风险。为此，NetSfere和德国电信合作实施NetSfere符合HIPAA和GDPR的消息推送平台，提供与WhatsApp等应用程序类似的功能，但可通过德国电信高度安全的数据中心提供最高水平的端到端加密。

NetSfere欧洲副总裁Franz Obermayer表示：“NetSfere的目标是满足包括医疗行业在内的受监管垂直领域的安全性和合规性要求。医疗专业人员从事着压力很大、改变生命的工作，这需要一个能够让他们更有效完成工作的沟通平台。我们与St. Augustinus集团的合作提供安全、合规和灵活的消息推送选项，让工作人员无需转而使用有风险的消息推送应用程序。使用NetSfere，患者数据的交换得到最大程度的保护。”

与消费级消息推送应用程序不同，NetSfere提供企业级功能，可促进协作并简化沟通，包括个人和群组消息推送、高清音频通话、屏幕共享和群组视频通话。 NetSfere Lifeline 紧急广播功能是平台的新功能，可让人力资源和危机处理团队通过吸引关注的方式向目标团队或整个组织快速传播高度优先的重要提醒和紧急信息。St. Augustinus正在其医院内利用NetSfere广播，通过其“Corona Ticker” NetSfere Lifeline频道让员工随时了解与疫情相关的最新信息。

“敏感的医疗环境要求我们必须实现快速而安全的通讯。NetSfere是企业即时消息的专家。德国电信则带来了安全、咨询和服务方面的专长。我们可以共同满足特殊行业的要求，而这一点在当前非常关键，”德国电信企业客户董事总经理Hagen Rickmann表示， “通过这种方式，我们可以直接帮助减轻员工的负担，并支持最佳的患者护理。”

St. Augustinus集团董事总经理Rainer Pappert表示：“我们有责任为员工配备合适的工具。他们必须能够有效地开展工作。与此同时，我们患者的隐私必须得到保护。引入NetSfere让我们得以遵循员工们的意愿：他们想要使用自己的个人设备， 并且希望通过一个简单易用的消息推送应用来做到这一点。因此，我们迅速引入了NetSfere用于内部通讯。籍此，我们快速实现了更高的生产率和更好的协作。这不仅是在各个团队之间，而且也包括在整个集团范围内。这涉及约5600名同事。”

St. Augustinus之所以选择NetSfere作为其员工的解决方案，不仅仅是因为它具有强大的功能，还因为它获得了行业认可。2018年和2019年，NetSfere被800多家德国医院的IT决策者平台Entscheiderfabrik评选为“德国医疗行业数字化主题”获胜者。

标普全球市场情报部门下属451 Research的员工协作高级分析师Raúl Castañón-Martinez表示：“我们最近发布的VoTE: Digital Pulse, Business Reinvention & Transformation 2021’表明，信息安全、员工生产率和业务连续性仍然是IT决策者最关心的事项。这些因素将推动企业沟通和协作的市场要求， 对于不同垂直行业的移动、远程/混合和一线员工，以及现场工作者和医疗服务提供商等用例来说尤其如此。”(1)

如需了解更多信息，请访问 www.netsfere.com 。

1. 451 Research，隶属于标普全球市场情报部门，“混合工作场所，第3部分：实时通信与协作的新兴要求与用例”（2021年8月）

关于NetSfere

NetSfere是一个安全的企业即时通讯服务和平台，由 Infinite Convergence Solutions, Inc 开发。NetSfere提供行业领先的安全性和消息传递能力，包括全球性云技术服务可用性、设备到设备加密、基于位置的功能和管理控制。这项服务还与世界领先的综合性电信公司之一德国电信及全球信息通信与技术服务提供商NTT Ltd.合作提供，共同为世界各地用户带来 NetSfere 服务。此项服务利用了Infinite Convergence为全球一级移动运营商提供移动解决方案的经验，及其每年支持4亿多用户和超过一万亿条消息的技术。NetSfere也符合GDPR、HIPAA、Sarbanes-Oxley、ISO 27001等全球监管要求。Infinite Convergence Solutions在美国、德国、印度和新加坡设有办事机构。如需了解更多信息，请访问 www.netsfere.com 。

关于德国电信

德国电信是全球领先的综合性电信公司之一，拥有约2.42亿移动用户、2700万条固网线路和2200万条宽带线路。我们为消费者提供固定网络/宽带、移动通信、互联网和IPTV产品和服务，并为商业和企业客户提供信息和通信技术（ICT）解决方案。德国电信的业务遍及50多个国家。我们在全球拥有约22.63万名员工（截至2020年12月31日），在2020财年创造了1010亿欧元的营收，其中约66%来自德国境外。

关于St. Augustinus集团

基督教非营利机构St. Augustinus集团是莱茵兰地区卫生和社会领域最大和最成功的公司之一。其业务重心是身心学、精神病学以及老年人和残疾人扶助。集团拥有3000张床位、来自68个国家的超过5600名员工，以及85个业务运营地点，营业额约为3.45亿欧元（2019年）。

媒体联系人

Brittany Johnson

Uproar PR（NetSfere）

bjohnson@uproarpr.com

312-878-4575转246

本新闻稿随附视频请见以下网址：

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