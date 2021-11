NetSfere 和 Deutsche Telekom 合作提供合規的流動訊息平台，為德國的 St. Augustinus Group 提供即時而安全的員工通訊

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified) Indonesian

芝加哥, Nov. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetSfere 是提供新一代安全和合規的訊息和流動解決方案的全球供應商,今天宣佈與全球領先的綜合電訊公司之一 Deutsche Telekom 將 NetSfere 的安全流動訊息平台部署於德國領先醫療集團轄下的所有 St. Augustinus 醫院。



快速而即時的通訊工具為簡化員工通訊提供無可爭議的好處,但 St. Augustinus 注意到,個人裝置和熱門訊息應用程式(如 WhatsApp)的使用急劇增加,因此構成嚴重的私隱和合規風險。作為回應,NetSfere 和 Deutsche Telekom 合作部署 NetSfere 符合 HIPAA 和 GDPR 的訊息平台,提供與 WhatsApp 等應用程式類似的功能,但運用 Deutsche Telekom 高度安全的數據中心提供最高級別的端到端加密。

NetSfere 歐洲副總裁 Franz Obermayer 表示:「NetSfere 旨在滿足受監管垂直行業的安全性和合規性要求,包括醫護界。醫療專業人士從事壓力大而且改變生活的工作,其中需要一個能讓他們有效做到這點的通訊平台。我們與 St. Augustinus Group 的合作夥伴關係可提供安全、合規和靈活的訊息選項,無需員工轉用有風險的訊息應用程式。透過 NetSfere,患者數據的交流可以受到最大的保護。」

NetSfere 與消費者級別的訊息應用程式不同,可提供企業級功能以增強協作和簡化通訊,包括個人和小組訊息、高解像度音效通話、螢幕分享和群組視像通話。新推出的 NetSfere Lifeline 緊急廣播功能,讓人力資源和危機團隊能以吸引注意力的方式迅速向目標團隊或整個組織迅速傳播高度優先而重要的警報和緊急資訊。St. Augustinus 正在其醫院內運用 NetSfere 廣播,透過其「Corona Ticker」NetSfere Lifeline 頻道為員工提供與疫情相關的最新資訊。

Telekom Deutschland GmbH 業務客戶董事總經理 Hagen Rickmann 表示:「在敏感的醫療環境中,各方必須能夠快速安全地溝通。NetSfere 是企業即時訊息的專家。Telekom 帶來安全、諮詢和服務方面的專業知識。我們將可合力滿足特殊的行業要求,這點非常重要。 這樣,我們將可直接作出貢獻以減輕員工的負擔,並支援最佳的患者護理。」

St. Augustinus Group 董事總經理 Rainer Pappert 說:「我們有責任為員工提供合適的工具。他們必須能夠有效完成工作。同時,我們的患者私隱必須受到保護。隨著 NetSfere 的推出,我們遵循員工的意願:他們希望使用自己的個人裝置。他們希望使用易用的訊息應用程式來做到這點。因此,我們很快就推出 NetSfere,用於內部通訊。有了它,我們迅速獲得更好的生產力和合作。包括在團隊之間,以及整個集團內。當中約有 5,600 名同事。」

St. Augustinus 被 NetSfere 吸引成為員工解決方案,不但因為其強大的功能,還有其行業認可。在 2018 年和 2019 年,NetSfere 榮獲 800 多家德國醫院的資訊科技決策者平台 Entscheiderfabrik 選為「德國醫療行業數碼化主題」(Digitization Topic of the German Healthcare Industry) 得獎者。

標準普爾全球市場情報部門轄下的 451 Research 勞動力協作高級分析師,Raúl Castañón-Martinez 表示:「我們最近發表的《VoTE: Digital Pulse, Business Reinvention & Transformation 2021》報告的主要重點表明,資訊安全、員工生產力和業務連續性仍然是資訊科技決策者的首要考慮因素。這些因素將推動市場對業務通訊和協作的需求,特別是對於跨垂直領域和用例的流動、遙距/混合和前線工作人員,例如現場工作人員和醫護提供者。」(1)

如欲了解更多詳情,請瀏覽 www.netsfere.com 。

1. 451 Research(標準普爾全球市場情報部門之一),《The hybrid workplace, Part 3: Emerging requirements and use cases for real-time communications and collaboration》(混合工作場所,第 3 部分:實時通訊和協作的新興需求和用例)(2021 年 8 月)

關於 NetSfere

NetSfere 是 Infinite Convergence Solutions, Inc 的安全企業訊息服務供應商及協作平台。NetSfere 提供行業領先的安全和訊息傳送功能,包括全球雲端服務供應、裝置到裝置加密,以及位置功能和管理控制。該服務亦與領先的綜合電訊公司之一 Deutsche Telekom GmbH (德國電信) 和全球資訊通訊與技術服務供應商 NTT Ltd. 共同將 NetSfere 提供給其全球客戶。該服務善用 Infinite Convergence 的豐富經驗和技術,他們為全球一級流動營運商提供流動解決方案,且每年支持 4 億多用戶和超過 1 萬億條訊息。NetSfere 也遵從全球法規要求,包括 GDPR、HIPAA、Sarbanes-Oxley、ISO 27001 等等。Infinite Convergence Solutions 在美國、德國、印度和新加坡設有辦事處。如欲了解更多詳情,請瀏覽 www.netsfere.com 。

關於 Deutsche Telekom

Deutsche Telekom 是全球領先的綜合電訊公司之一,擁有約 2.42 億的流動客戶、2,700 萬個固網線路和 2,200 萬個寬頻線路。我們為消費者和企業客戶提供固定網絡/寬頻、流動通訊、互聯網和 IPTV 產品和服務,以及資訊和通訊技術 (ICT) 解決方案。Deutsche Telekom 務遍及 50 多個國家。我們在全球擁有約 226,300 名員工(2020 年 12 月 31 日),在 2020 財政年度錄得 1,010 億歐元的收入,在德國以外約佔 66%。

關於 St. Augustinus Group

基督教 St. Augustinus Group 是萊茵河健康與社會服務界別中最大、最成功的公司之一。它的重點是體細胞學、精神科、老人科和殘疾人士協助。集團在遍佈 68 個國家的 85 個地點擁有 3,000 張病床及超過 5,600 名員工,營業額約 3.45 億歐元(2019 年)。

傳媒聯絡人:代表 NetSfere 的 Uproar PR

Brittany Johnson

| 電郵:

bjohnson@uproarpr.com | 電話:

312-878-4575 內線 246

此發佈隨附的影片可在此網址查看:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d49c9ba2-b23b-490d-8c39-7cf18d6933df