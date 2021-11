Cellectis et Cytovia étendent leur partenariat en Chine pour développer des cellules NK dérivées d’iPSC génétiquement modifiées par TALEN®

AVENTURA, Fla. et NEW YORK, 18 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis S.A. (NASDAQ : CLLS – EURONEXT GROWTH : ALCLS) (la « Société »), une société d’édition du génome en phase clinique utilisant sa propre technologie pour développer des cellules T allogéniques à récepteur d’antigène chimérique (CAR) dans le domaine de l'immuno-oncologie et des cellules souches hématopoïétiques génétiquement modifiées dans d'autres indications, et Cytovia Therapeutics, Inc, une société biopharmaceutique développant des cellules iNK génétiquement modifiées (des cellules Natural Killer dérivées d’IPSC) et des CAR (cellules porteuses d’un récepteur antigénique chimérique) Natural Killer (NK) dérivées de cellules souches pluripotentes induites (iPSC) et les anticorps multifonctionnels Flex-NK™ engageant les cellules, annoncent aujourd’hui étendre leur partenariat dans les cellules NK et CAR-NK dérivées d’iPSC génétiquement modifiés grâce à la technologie TALEN®, en incluant un développement en Chine via la coentreprise CytoLynx Therapeutics de Cytovia.



Les conditions financières de ce partenariat prévoient une augmentation de la participation au capital pour un montant total de 20 millions de dollars en actions Cytovia, ainsi que jusqu'à 805 millions de dollars en développement, réglementation et en vente ainsi que des paiements de redevances à un chiffre sur les ventes nettes de tous les produits du partenariat commercialisés par Cytovia.

« Nous sommes heureux d’étendre notre collaboration avec Cellectis et CytoLynx pour développer des cellules iNK qui permettent d’optimiser l’outil TALEN®, de réaliser une édition du génome de haute précision, de minimiser le risque d’effets hors cible et de libérer le potentiel des cellules NK comme première ligne de défense contre le cancer”, a déclaré le docteur Daniel Teper, président-directeur général de Cytovia Therapeutics. “Les équipes de recherche et développement et de fabrication travaillent activement sur le développement de multiples candidats thérapeutiques issus de l’édition du génome et optimisent notre plateforme technologique pour concevoir des produits de nouvelle génération.”

Cellectis développe des TALEN® sur mesure, que Cytovia utilise pour modifier les cellules iPSC. Cytovia est responsable de la différenciation et de l’expansion de la banque de cellules iPSC génétiquement modifiées en cellules NK, et prend en charge l’évaluation préclinique, le développement clinique et la commercialisation des candidats thérapeutiques mutuellement sélectionnés. Cellectis accorde à Cytovia une licence mondiale sur les brevets de sa technologie TALEN® dont il a le contrôle dans ce domaine, y compris en Chine, permettant à Cytovia de modifier les cellules NK en ciblant plusieurs gènes à des fins thérapeutiques dans divers types de cancer.

"Nous sommes fiers de l’ascension de Cytovia cette année", a ajouté le docteur André Choulika, directeur général de Cellectis. "Cytovia a su attirer une équipe scientifique de renommée mondiale et à faire progresser ses produits candidats cliniques dans des domaines où les besoins médicaux non satisfaits sont importants, partageant ainsi la mission de Cellectis d’offrir aux patients une thérapie cellulaire allogénique sur étagère qui peut sauver des vies. Nous sommes heureux de notre participation dans la société afin de soutenir le développement de la pipeline de Cytovia."

À propos de Cellectis

Cellectis est une entreprise d’édition du génome, qui développe les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme permettant de réaliser des modifications génétiques thérapeutiques dans les cellules souches hématopoïétiques dans diverses maladies. En capitalisant sur ses 21 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour le traiter des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies curatives contre le cancer, Cellectis a vocation à développer des produits candidats UCART dirigés vers les besoins médicaux non-satisfaits de patients atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B et le myélome multiple. .HEAL est une nouvelle plateforme axée sur les cellules souches hématopoïétiques pour traiter les troubles sanguins, les immunodéficiences et les maladies de surcharge lysosomales.

Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implanté à New York et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS).

Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com



Suivez Cellectis sur les réseaux sociaux : @cellectis, LinkedIn et YouTube.

TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis.

À propos de Cytovia Therapeutics

Cytovia Therapeutics est une société de biotechnologie dont le but est d’accélérer le développement d’immunothérapies transformationnelles pour les patients, ciblant plusieurs besoins médicaux dans le domaine du cancer. Cytovia se concentre sur la biologie des cellules Natural Killer (NK) et utilise différentes technologies brevetées dont une plateforme avancée de cellules souches pluripotentes induites (iPSC).

La société développe trois types différents de cellules souches pluripotentes induites: des cellules NK non transformées, des cellules NK génétiquement modifiées par la technologie TALENTM, qui permet une amélioration à la fois de la fonction et de la persistance des cellules NK et des cellules NK génétiquement modifiées par la technologie TALENTM pour exprimer un récepteur d’Antigénique Chimérique (CAR) et d’établir un ciblage spécifique des tumeurs.

La seconde technologie maîtresse de Cytovia est une plateforme d’anticorps multifonctionnels quadrivalents qui intéragissent avec les cellules NK en ciblant l’antigène NKP46 tout en utilisant sa propre technologie Flex-NKTM.

Le portefeuille de produits développé par Cytovia est axé à la fois sur les tumeurs solides telles que le carcinome hépatocellulaire et le glioblastome ainsi que sur les tumeurs malignes hématologiques telles que le myélome multiple.

Cytovia est une société intégrée avec un centre de recherche à Natick dans le Massachusetts, une unité de production de thérapie cellulaire GMP à Puerto Rico ainsi que de nombreux partenariats scientifiques avec Cellectis, CytoImmune, l’Université de Jerusalem, l’INSERM, NYSCF et l’Université de Californie à San Francisco.

Cytovia a récemment établi une joint-venture avec CytoLynx Therapeutics en charge des activités de recherches, développement clinique, production et commercialisation pour la Chine.

Pour plus d’informations sur Cytovia: www.cytoviatx.com

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs de la Société, qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes, incluant la durée et la sévérité de la pandémie de COVID-19 et les mesures gouvernementales et règlementaires mises en place pour répondre à cette situation qui évolue, ainsi qu’à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des différences matérielles entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et les documents enregistrés postérieurement par Cellectis auprès de la Securities Exchange Commission. Sauf si cela est requis par la réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles dans le futur.

