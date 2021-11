TELUS participe aux efforts de secours en Colombie-Britannique avec un don d’un million de dollars

English French

L’équipe de TELUS travaille sans relâche pour assurer le bon fonctionnement des réseaux et aider les collectivités les plus touchées par les inondations.



Des soins de santé virtuels gratuits sont offerts à tous les citoyens de la Colombie-Britannique par l’entremise de Mes Soins TELUS Santé.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS fait don d’un million de dollars pour venir en aide à la Colombie-Britannique suite aux événements météorologiques et aux inondations qui ont fait basculer la province dans un état d’urgence. TELUS donnera 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour ses efforts de secours, 100 000 $ aux banques alimentaires de la province pour leur aide aux évacués et aux Britanno-Colombiens dans le besoin, et 50 000 $ à la SPCA de la Colombie-Britannique pour ses services aux animaux et au bétail dans les régions touchées. De plus, la Fondation TELUS pour un futur meilleur et les comités d’investissement communautaire locaux donneront respectivement 100 000 $ et 150 000 $ aux organismes locaux qui participent aux efforts de secours, et TELUS fournira une valeur de 500 000 $ en soutien dans les domaines de la santé, des réseaux et des services communautaires.

« L’équipe TELUS est très soucieuse de redonner aux collectivités que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons partout dans le monde, explique Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Voilà pourquoi, nous nous empressons de venir en aide aux Britanno-Colombiens victimes des violentes tempêtes et des inondations consécutives qui ont ravagé plusieurs régions de la province. Tous les membres de l’équipe TELUS ont une pensée pour ces victimes, et je leur suis reconnaissant de continuer à démontrer que quand les choses tournent mal, les Canadiens peuvent compter sur TELUS, qui fait de son mieux pour offrir des ressources et de la compassion à nos concitoyens dans le besoin. »

Pour aider les Britanno-Colombiens qui ne sont pas en mesure de se déplacer pour consulter leur médecin, TELUS offre le téléchargement gratuit de Mes Soins TELUS Santé qui procure une gamme complète de services y compris ceux couverts par l’assurance maladie provinciale comme l’accès, dans de nombreuses langues, à des professionnels de la santé, à des spécialistes, à des conseillers en santé mentale, et à des diététistes. Les patients de TELUS Santé qui ont été évacués et qui reçoivent habituellement leurs ordonnances grâce à la livraison à domicile peuvent nous contacter au 1-877-796-7979 pour rediriger immédiatement leurs ordonnances vers un autre endroit ou une pharmacie accessible.

Les techniciens de TELUS poursuivent leur travail de titan dans des conditions très difficiles afin de maintenir le réseau et s’assurer que les Britanno-Colombiens restent connectés. Pour aider nos clients évacués à se concentrer sur leur sécurité sans avoir à s’inquiéter de factures, nous annulons les frais d’utilisation excédentaire des services mobiles et suspendons la facturation des services résidentiels. Nous offrons aux centres d’évacuation des technologies réseau comme le Wi-Fi afin que tous restent connectés avec leurs proches. Nous distribuons aux enfants des trousses de toilette contenant une brosse à dents et du désinfectant pour les mains.

TELUS est également sur le terrain pour soutenir les efforts de secours dans les régions les plus durement touchées, incluant les Premières Nations. En partenariat avec l'équipe Sturgeon Slayers Conservation, nous utilisons des bateaux pour apporter des fournitures essentielles et soutenir les communautés le long des autoroutes 7 et 1, y compris les Premières Nations de Chawathil, Peters et Soowahlie qui sont isolées en raison des coulées de boue et des inondations. Ces collectivités sont confrontées à des problèmes d'approvisionnement en produits essentiels tels que l'eau, les couches, les fruits et les denrées non périssables, et nous leur transportons ces marchandises par bateau. Nous sommes en relation avec plusieurs autres communautés de la Colombie-Britannique et leur offrons notre soutien, y compris la possibilité d’utiliser le transport aérien pour transporter des marchandises dans les zones inaccessibles par bateau.

