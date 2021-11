OKEx révèle une croissance de plus de 300 % des volumes de trading cette année

French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

VICTORIA, Seychelles, 19 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKEx, l'un des meilleurs écosystèmes DeFi et d'échange de cryptomonnaies, a annoncé aujourd'hui une croissance de 308 % de ses volumes de trading totaux au cours de l'année écoulée. Le volume de trading total d'OKEx sur l'ensemble des actifs cotés est passé de 1 800 milliard de dollars en octobre 2020 à 7 400 milliards de dollars en octobre 2021.



En brisant cette croissance massive, les produits de swap perpétuels sur OKEx ont enregistré une forte hausse, avec un volume de trading en hausse de 455 % en glissement annuel. Les produits à terme et au comptant de cryptomonnaies ont également enregistré une croissance impressionnante en termes de volumes de trading, respectivement en hausse de 365 % et 209 %.

En octobre 2021, BTC, DOGE, SHIB, OKB, ETH et SOL figuraient parmi les 10 actifs les plus importants avec des volumes de trading les plus élevés sur les marchés OKEx au comptant. Les volumes totaux de trading au comptant pour les 10 actifs combinés ont atteint un niveau mensuel record de plus de 6,5 milliards de dollars, ce qui reflète l'intérêt croissant au niveau de l'industrie pour les memecoins sur le thème des chiens, ainsi que la finance décentralisée.

La croissance notable des volumes de trading d'OKEx s'accompagne de l'impulsion de la société à la pointe du marché dans les espaces de la DeFi, de la GameFi et des jetons non fongibles (NFT). Cet automne, OKEx a lancé un mode DeFi sur son site Web et son application mobile, avec un portefeuille Web 3.0 sur mesure, ainsi qu'un NFT Marketplace et un centre de jeux de cryptomonnaies play-to-earn. La plateforme a également récemment lancé une fonctionnalité de trading avancée, la marge de portefeuille, spécialement conçue pour améliorer l'efficacité des capitaux pour les traders professionnels et institutionnels.

« Nous sommes extrêmement heureux d'assister à cette trajectoire de croissance positive au cours de l'année écoulée », a déclaré Jay Hao, PDG d'OKEx, tout en ajoutant :

« Cela n'aurait pas été possible sans le soutien de nos précieux clients, la famille de confiance d'OKEx. Au cours de l'année écoulée, nous avons maintenu notre engagement à mieux servir nos clients avec le lancement de diverses offres, y compris le nouveau mode DeFi sur OKEx, qui comprend un portefeuille décentralisé et autonome, ainsi qu'un centre de jeu NFT Marketplace et blockchain.

Pour répondre aux besoins des traders institutionnels et professionnels, un système de marge de portefeuille de type CME a été introduit dans le cadre de nos efforts visant à construire la plateforme de trading la plus puissante au monde pour les traders de cryptomonnaies. Alors que nous célébrons notre quatrième anniversaire, nous sommes impatients d'étendre nos offres et de développer davantage notre famille sur les marchés mondiaux. »