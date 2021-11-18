Amlan International任命吴鑫担任中国北方区销售经理，提升对中国的战略关注度

芝加哥, Nov. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 吴鑫加入Amlan International（安然国际） 团队并担任中国北方区销售经理，更好的服务于中国北方地区的动物蛋白生产商，可帮助他们改善动物健康和养殖经济。吴鑫加入的安牧然中国是Amlan International旗下的一家子公司，于2013年开始在中国运营。



中国家禽与生猪养殖商目前正面临着饲料成本高企和对天然而无抗生素的蛋白质需求增加的问题。这使得养殖商更加重视获得天然的无抗生素饲料添加剂，因为这些添加剂不仅能够保持畜禽健康和提高饲养质量，同时还能增加价值。作为Oil-Dri® Corporation of America的动物健康业务，安牧然(Amlan)产品是以Oil-Dri在矿物质科学领域80年的科学研究成果作为坚实后盾。安牧然(Amlan)的科学家利用广博的专业知识开发出矿物质基础的创新型饲料添加剂，不仅提高动物肠道健康、控制生物毒素和提高饲料效率，同时为动物蛋白生产商增加价值。

中国区运营总监Harold Zhou表示：“中国的动物蛋白质市场正在迅速增长。通过投资精英团队成员，可以满足对天然饲料添加剂不断增长的需求，改善动物健康，保持饲养效率。我们很高兴吴鑫能够与我们分享他的经验和知识，并期待着他为我们的客户带来更多机会。”

吴鑫怀揣着13余年丰富的动物饲养行业经验和深厚的销售服务经验造诣加入安牧然（Amlan），使安牧然（Amlan）如虎添翼。加入安牧然(Amlan)之前，吴鑫曾担任一家全球性动物健康公司的山东地区销售主管。在该职位上，他制定了详细的产品营销与客户服务计划，并为客户提供销售和技术服务。

全球销售副总裁Fred Kao表示：“中国不含抗生素的家禽和生猪饲养规模正在扩大，消费者对天然动物蛋白产品的需求也在不断增长。吴鑫将帮助客户将安牧然(Amlan)基于天然矿物质的解决方案整合到其运营中，并帮助他们实现自身业务目标发挥关键作用。”

吴鑫拥有云南农业大学预防兽医学硕士学位。

公司信息

Amlan是全球领先的矿物质吸附剂制造商与经销商Oil-Dri Corporation of America的动物健康业务部门。Oil-Dri运用自身在矿物质科学领域80多年的专业知识，针对消费者市场和企业对企业市场选择性地开采和加工他们独特的矿物质。以“Amlan International”名称开展业务的Oil-Dri Corporation of America是纽约证券交易所公开上市公司（纽约证券交易所股票代码：ODC）。Amlan International面向全球销售各种饲料添加剂。产品供应情况因国家和地区而异，相关声明不构成医学声明，并可能因政府要求而有所不同。

Reagan Culbertson

媒体联系人

press@amlan.com

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