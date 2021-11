IBA et le Centre de Référence Oncologique d’Aviano en Italie signent un contrat pour l’installation d’un système de protonthérapie Proteus®ONE

English French

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 19 novembre 2021 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules et le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui avoir signé un contrat pour une solution de protonthérapie Proteus®ONE1 avec le Centre de Référence Oncologique (Centro di Riferimento Oncologico – C.R.O.) à Aviano en Italie. IBA a été sélectionné comme meilleur fournisseur à l’issue d’un processus d’appel d’offres rigoureux. IBA doit recevoir un acompte dans les prochaines semaines.

Cette solution Proteus®ONE, la 31e vendue par IBA dans le monde, sera intégrée au département de radiothérapie actuel de C.R.O. Les premiers traitements de patients sont attendus pour fin 2024.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a commenté : « Nous nous réjouissons d’avoir signé ce nouveau contrat avec C.R.O. afin d’apporter la protonthérapie aux patients de cette région d’Italie. Conclure un nouveau contrat de protonthérapie en Europe démontre la supériorité de l’offre IBA sur le marché. Nous constatons également la poursuite de l’élan pour cette modalité de traitement qui est confirmée par la demande de cette technologie partout dans le monde. Nous avons hâte de collaborer avec C.R.O. and nous sommes heureux de les accueillir au sein de notre communauté Campus dans laquelle ils pourront échanger avec d’autres cliniciens grâce à la première plateforme en ligne dédiée à la protonthérapie : www.campus-iba.com. »

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 500 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

CONTACTS

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com







1 * Proteus®ONE est la marque déposée de Proteus 235





