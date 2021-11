Global Bioenergies - LAST® lauréat des Cosmétiquemag Awards

French English

LAST® lauréat des Cosmétiquemag Awards

Evry, le 19 novembre 2021 : LAST®, la marque de maquillage lancée en 2021 par Global Bioenergies, a reçu un des Awards d’Or lors de la cérémonie des Cosmétiquemag Awards qui s’est tenue hier soir.

Les Cosmétiquemag Awards, qui rassemble un jury de professionnels du secteur de la Beauté, constituent l’évènement de référence du domaine et récompensent les nouveautés les plus marquantes de l’année.

Global Bioenergies est cette année le lauréat de l’Award d’or catégorie Maquillage pour la marque LAST® lancée à l’été 2021.

De la Biotech à la Beauté : « performance et naturalité, plus besoin de choisir »



LAST® est la première marque de maquillage au monde à combiner :

des performances de longue tenue, de résistance à l’eau, et d’absence de transfert rivalisant avec les meilleurs produits du marché, et

un taux de naturalité supérieur à 90 %.

Cette innovation a été rendue possible grâce à l’utilisation en cœur de formule de l’isododécane bio-sourcé produit par Global Bioenergies grâce à son procédé innovant.

La gamme de maquillage LAST® se compose de 32 références d’ombres à paupières, mascaras, mascaras sourcils et rouges à lèvres, et est commercialisée sur le site www.colors-that-last.com.

Marc Delcourt, Directeur Général et co-fondateur de Global Bioenergies déclare : « Recevoir cet Award d’Or de la part de Cosmétiquemag est un événement incroyable pour une société comme Global Bioenergies, centrée sur le développement et l’exploitation de procédés de biologie industrielle. C’est une satisfaction singulière de voir le domaine entier reconnaitre au travers de cette récompense les caractéristiques uniques des produits LAST® ! »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille de composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. En 2021, le Groupe a accédé pour la première fois au marché en lançant LAST®, sa propre marque de maquillage, dont la formulation repose sur un ingrédient clé issu de sa technologie. La Société poursuit son travail d’optimisation des performances de son procédé et d’augmentation progressive de ses capacités de production, afin de fournir ses ingrédients aux grands acteurs de la cosmétique et d’améliorer ainsi la naturalité et l’empreinte environnementale du domaine. Certains de ses composés peuvent être utilisés pour produire des plastiques, caoutchoucs et peintures renouvelables. Global Bioenergies porte enfin la perspective de réduire les émissions de CO 2 du transport aérien et de contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

