Bekaert: Rapport d’activités au troisième trimestre 2021

Bekaert affiche une performance record au cours des neuf premiers mois de 2021

Faits marquants, tendances et actions



• Chiffre d’affaires consolidé de € 3 559 millions (+30,3%) et chiffre d’affaires global de € 4 327 millions (+36,2%) au cours des neuf premiers mois de 2021, porté par un rebond des volumes aux niveaux pré-Covid et une exécution solide de la stratégie de fixation de prix

• Chiffre d'affaires trimestriel record: chiffre d’affaires consolidé de € 1 253 millions (+26,1%) et chiffre d’affaires global de € 1 545 millions (+30,8%)

• Endettement net de € 538 millions, par rapport à € 834 millions au 30 septembre 2020 et à € 604 millions fin 2020, se traduisant dans un bilan très solide



Développements de marché pendant les trois mois allant de juillet à septembre 2021:

• La demande a continué à bénéficier du rebond post-Covid et est restée forte dans de nombreuses régions, à l'exception de la Chine

• La chaîne d'approvisionnement mondiale reste perturbée en raison des pénuries de matières premières et des goulets d'étranglement dans le transport

• L'inflation des coûts a eu une incidence sur le coût d’intrants divers, notamment les matières premières, le transport et l'énergie



Alors que l'environnement macroéconomique mondial reste instable, Bekaert a accéléré avec succès sa transformation, ce qui lui permet de tirer parti de plusieurs opportunités. Les actions du troisième trimestre ont été spécifiquement orientées vers:

• Une gestion de la chaîne d'approvisionnement encore plus agile visant à:

- garantir la continuité de l'approvisionnement des clients

- saisir de manière proactive les opportunités découlant des tendances de déglobalisation

- maintenir le fonds de roulement sous contrôle

• Une amélioration continue du mix de produits et d’activités, conformément à notre stratégie visant à segmenter et à améliorer plus efficacement le portefeuille d'activités

• Discipline et exécution rigoureuses en matière de fixation de prix résultant dans une atténuation des hausses des prix des matières premières et de l'inflation d’autres coûts



Perspectives



Bien que nous anticipions un affaiblissement de certains effets stimulant la demande, que nous restions prudents quant aux risques de perturbation de la chaîne d'approvisionnement et que nous prenions en compte les effets saisonniers habituels du quatrième trimestre, nous prévoyons un chiffre d’affaires solide dans la plupart de nos secteurs d'activités pour le reste de l'année et confirmons à nouveau nos perspectives:



Sauf événements inattendus, Bekaert prévoit pour l'exercice 2021 une marge EBIT sous-jacente sur chiffre d’affaires de 10% ou plus et un chiffre d'affaires d'environ € 4,6 milliards.

