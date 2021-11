Bekaert: Activiteitenverslag derde kwartaal 2021

English Dutch French

Bekaert zet recordprestatie neer over de eerste negen maanden van 2021





Hoofdpunten, trends en acties



• Geconsolideerde omzet van € 3 559 miljoen (+30,3%) en gezamenlijke omzet van € 4 327 miljoen (+36,2%) over de eerste negen maanden van 2021, gedreven door volumeherstel tot pre-Covid-19-niveaus en een strikte uitvoering van de prijszettingsstrategie

• Hoogste kwartaalomzet ooit: geconsolideerde omzet van € 1 253 miljoen (+26,1%) en gezamenlijke omzet van € 1 545 miljoen (+30,8%)

• Nettoschuld van € 538 miljoen, vergeleken met € 834 miljoen op 30 september 2020 en € 604 miljoen bij jaareinde 2020, resulterend in een zeer solide balans



Marktontwikkelingen in het derde kwartaal ‒ periode juli tot en met september 2021:

• Het post-Covid-herstel zorgde voor een aanhoudend sterke vraag in de meeste regio’s behalve in China

• De globale toeleveringsketen blijft verstoord door de gevolgen van grondstoftekorten en transportknelpunten

• De kosteninflatie heeft diverse inputkosten waaronder grondstoffen, transport en energie, beïnvloed



Hoewel het globale macroklimaat onstabiel blijft, heeft Bekaert met succes de transformatie versneld die de onderneming in staat stelt verschillende opportuniteiten te benutten. De acties in het derde kwartaal waren specifiek gericht op:

• Het alert beheren van de supply chain, wat ons toeliet om:

- Continuïteit van bevoorrading te garanderen aan onze klanten

- Proactief kansen te grijpen ten gevolge van de deglobaliseringstrends

- Het werkkapitaal onder controle te houden

• Het verder verbeteren van de product- en businessmix in lijn met onze strategie om efficiënter te segmenteren en de businessportfolio te versterken

• Sterke prijszettingsdiscipline en -uitvoering resulterend in het mitigeren van grondstofprijsstijgingen en andere vormen van kosteninflatie

Vooruitzichten





Hoewel we voor het vierde kwartaal een afzwakking anticiperen van sommige rugwindeffecten, voorzichtig blijven omtrent ontwrichtingsrisico’s in de toeleveringsketen, en rekening houden met de gebruikelijke seizoeneffecten, verwachten we een solide omzet in de meeste van onze businessdomeinen voor de rest van het jaar en herbevestigen we onze vooruitzichten:



Behoudens onvoorziene omstandigheden verwacht Bekaert voor 2021 een onderliggende EBIT-marge op omzet van 10% of beter neer te zetten en een omzet van ongeveer € 4,6 miljard te behalen.







