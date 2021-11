BIC : Nikos Koumettis proposé au poste d’Administrateur Indépendant et futur Président non-exécutif du Conseil d’Administration

English French

Nikos Koumettis proposé au poste d’Administrateur Indépendant

et futur Président non-exécutif du Conseil d’Administration

Clichy – France – 19 novembre 2021 - Le Conseil d'Administration de SOCIETE BIC, sur recommandation du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, proposera la candidature de Nikos Koumettis au poste d'Administrateur indépendant lors de la prochaine Assemblée Générale de la Société, le 18 mai 2022. Sous réserve de l'approbation des actionnaires, le Conseil entend nommer Nikos Koumettis au poste de Président Non Exécutif Indépendant, succédant à John Glen, actuel Président Non Exécutif Indépendant par intérim du Groupe BIC.

Chypriote grec, Nikos Koumettis est Président Europe de Coca-Cola et membre de l'équipe dirigeante du Groupe. Il apporte plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des biens de consommation ainsi qu’une connaissance approfondie des sujets de Gouvernance. Il a été administrateur de Canada Goose de 2011 à 2021, et est membre du Conseil Consultatif International de Canada Goose depuis 2016. Nikos a rejoint Coca-Cola en 2001 et a occupé plusieurs responsabilités opérationnelles en Europe et au Moyen-Orient, ainsi qu'en Afrique jusqu'en 2020, date à laquelle il a été nommé à son poste actuel. Il a également travaillé dans diverses entreprises internationales reconnues, dont Kraft Jacobs Suchard, Elgeka et Philip Morris. Il est membre du Conseil d'Administration de l'American College of Greece.

"Dirigeant expérimenté, centré sur le consommateur et doté d'une grande expérience en tant qu'Administrateur Indépendant, Nikos dirigera le Conseil d'Administration au moment où nous réimaginons notre approche des consommateurs, transformons notre organisation, tout en exécutant notre plan Horizon. Je suis heureuse de proposer à nos actionnaires un candidat tel que Nikos", a déclaré Elizabeth Bastoni, Administratrice indépendante Référente de BIC et Présidente du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE.

"Je me réjouis de travailler avec Nikos. Son expertise de l’industrie des biens de consommation et son expérience en matière de gouvernance, combinées à un solide leadership, seront un véritable atout pour notre Groupe et notre Conseil. Je suis convaincu qu'il a les compétences et la rigueur nécessaires pour diriger le Conseil d'Administration de BIC en soutien de l’équipe de Direction alors que nous poursuivons la transformation de notre Société, et ce dans l'intérêt de toutes nos parties prenantes, en particulier de celui de nos actionnaires" a ajouté Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC.

À PROPOS DE BIC

Un des leaders mondiaux de la papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC apporte simplicité et joie au quotidien. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise honore la tradition de fournir des produits essentiels de haute qualité, accessibles à tous, partout dans le monde. Grâce à ce dévouement inébranlable, BIC est devenue l’une des marques les plus reconnues et est une marque déposée dans le monde entier. Aujourd’hui, les produits BIC sont vendus dans plus de 160 pays à travers le monde et présentent des marques emblématiques telles que BIC Kids™, BIC FlexTM, BodyMark by BICTM, Cello®, Djeep, Lucky Stationery, Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us. TM, Wite-Out® et plus encore. En 2020, le chiffre d’affaires net de BIC s’est situé à 1 627,9 millions d’euros. Cotée sur « Euronext Paris », BIC fait partie des indices SBF120 et CAC Mid 60 et est reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et de l’éducation. Le Groupe a reçu la note de ¨A-¨ dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, visitez https://fr.bic.com/fr/le_groupe_bic ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou YouTube.

CONTACTS

Sophie Palliez-Capian

Engagement des Parties Prenantes

+33 1 45 19 55 28

+ 33 87 89 3351

Sophie.palliez@bicworld.com



Michèle Ventura

Senior Manager, Relations Investisseurs

+ 33 1 45 19 52 98

Michele.ventura@bicworld.com Albane de La Tour d’Artaise

Senior Manager, Relations Presse Institutionnelles

+ 33 1 45 19 51 51

+ 33 7 85 88 19 48

Albane.DeLaTourDArtaise@bicworld.com







Isabelle de Segonzac

Image 7

+ 33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr

AGENDA 2022

TOUTES LES DATES SONT À CONFIRMER

Résultats annuels 2021 15 février 2022 Résultats du T1 2022 26 avril 2022 Assemblée Générale des Actionnaires 18 mai 2022 Résultats du S1 2022 2 août 2022 Résultats du T3 2022 27 octobre 2022

Pièce jointe