Selskabsmeddelelse nr. 44/2021

INTERN VIDEN

Finanstilsynet har i dag godkendt Alm. Brands erhvervelse af Codan Forsikring A/S' danske aktiviteter

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 11/2021 af den 11. juni 2021 meddeler Alm. Brand A/S hermed, at Finanstilsynet i dag i henhold til § 61 i lov om finansiel virksomhed har godkendt, at Alm. Brand erhverver Chopin Forsikring A/S inklusiv datterselskaber, hvortil Codan Forsikring A/S' danske forretning vil blive overdraget forud for gennemførelsen af Alm. Brands erhvervelse.

Erhvervelsen er fortsat underlagt en række udestående betingelser, herunder konkurrenceretslige godkendelser samt gennemførelse af fortegningsemissionen og udskillelsen af Codan Forsikring A/S' danske aktiviteter i Chopin Forsikring A/S.

