Projeto brasileiro “Programa Embaixadores: Promoção de Empoderamento Cívico para Todos” do Politize! Recebe Prêmio de Inovação Intercultural do Grupo UNAOC-BMW

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Nov. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- O projeto “Programa Embaixadores: Promoção de Empoderamento Cívico para Todos” do Politize! O Instituto de Educação Cívica do Brasil foi selecionado como uma das dez iniciativas de base global para receber o prestigiado Prêmio de Inovação Intercultural da Aliança das Civilizações das Nações Unidas (UNAOC) e do Grupo BMW, durante uma Cerimônia de Premiação realizada ontem à noite no Pavilhão Alemão da EXPO Dubai 2020, à margem da semana temática sobre Tolerância e Inclusão. O processo de seleção foi altamente competitivo, com mais de 1.100 inscrições recebidas de 120 países.



O Programa Embaixadores Politize! fornece conhecimento e treinamento para a criação de uma nova geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia. O projeto seleciona milhares de jovens todos os anos para capacitá-los a desenvolver oficinas de educação cívica e soluções públicas para as questões da sua própria comunidade, formando assim novas lideranças cívicas e impactando positivamente as políticas públicas em todo o Brasil.

“Este prêmio é a recompensa de mais de 3 anos de trabalho e fé em um único propósito: a possibilidade de criar uma sociedade plural, consciente e comprometida com a democracia. Representa o esforço de mais de 5000 pessoas que acreditam em uma sociedade fundamentada no conhecimento, pluralidade e empatia – uma sociedade que irá construir uma democracia brasileira plena”, disse o gerente de Treinamento de Liderança do projeto, Vinícius Zunino.

Todos os anos, o Prêmio de Inovação Intercultural apoia iniciativas de base que promovem o diálogo e a compreensão intercultural, contribuindo assim para a paz, diversidade cultural e sociedades mais inclusivas. Este ano, a Cerimônia de Premiação foi presidida pelo Alto Representante da UNAOC e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros da Espanha, S.Ex.ª Sr. Miguel Ángel Moratinos e Sra. Ilka Horstmeier, Membro do Conselho de Administração da BMW AG, responsável pelos Recursos Humanos do Grupo BMW.

Além de um subsídio financeiro, a Politize! receberá um ano de apoio de capacitação e orientação da UNAOC, do Grupo BMW e da Accenture para ajudar a fortalecer o “Programa de Embaixadores: Promoção do Empoderamento Cívico para Todos” e garantir o seu crescimento sustentável. Este modelo de colaboração entre as Nações Unidas e o setor privado cria um impacto mais profundo, pois os parceiros fornecem seu conhecimento para garantir o crescimento sustentável de cada projeto apoiado.

Saiba mais sobre o projeto:

https://interculturalinnovation.org/politize-ambassadors-program/

Consultas da mídia:

- Sra. Milena Pighi, Dirigente de Responsabilidade Social Corporativa, Grupo BMW: Telefone: +49-89-382-66563; Email: Milena.PA.Pighi@bmw.de