DUBAÏ, Émirats arabes unis, 19 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le projet « Emerging Leaders » de l'organisation PLACE Network en France a été sélectionné comme l'une des dix initiatives communautaires dans le monde à recevoir le prestigieux Prix de l'innovation interculturelle décerné par l'Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC) et BMW Group, lors d'une cérémonie de remise des prix qui s'est tenue hier soir au pavillon allemand de la DUBAI EXPO 2020, en marge de la semaine thématique sur la tolérance et l'inclusivité. Le processus de sélection a été hautement concurrentiel, avec plus de 1 100 candidatures reçues de 120 pays.



PLACE Network permet aux nouveaux arrivants, y compris les réfugiés, les demandeurs d'asile et les migrants, d'être des leaders crédibles, des contributeurs influents et des façonneurs actifs de sociétés hôtes européennes. Le projet « Emerging Leaders » crée un lien entre la migration et l'innovation, en promouvant et en accélérant l'innovation dirigée par les migrants. L’objectif final est un changement de discours qui permettra à l’Europe de tirer parti de la migration pour l’atout qu’elle représente réellement en termes culturels, sociaux et économiques.

« Ce prix est une reconnaissance de notre impact et de la nature cruciale de notre travail qui tire parti du potentiel des migrants pour créer de l'innovation et devenir des leaders dans les sociétés hôtes. Ce prix est également une occasion inestimable pour nous de demander à davantage d'institutions, d'entreprises et de particuliers de travailler avec nous afin de poursuivre un objectif commun consistant à présenter rapidement de nouveaux modèles, voix et visages pour le leadership public », a déclaré Charlotte Hochmann, fondatrice de PLACE Network.

Le Prix de l'innovation interculturelle soutient les initiatives communautaires qui favorisent le dialogue et la compréhension interculturels, contribuant ainsi à la paix, à la diversité culturelle et à des sociétés plus inclusives. Cette année, la cérémonie de remise des prix a été présidée par le haut représentant de l'UNAOC et ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, S.E. M. Miguel Ángel Moratinos, et Mme Ilka Horstmeier, membre du conseil d'administration de BMW AG responsable des ressources humaines de BMW Group.

Outre une subvention financière, PLACE Network recevra un appui en matière de renforcement des capacités et de mentorat de la part de l'UNAOC et de BMW Group pour aider à renforcer le projet « Emerging Leaders » et à assurer sa croissance durable. Ce modèle de collaboration entre les Nations Unies et le secteur privé crée un impact plus profond, car les partenaires fournissent leurs compétences respectives pour assurer la croissance durable de chaque projet soutenu.

Pour en savoir plus sur le projet :

https://interculturalinnovation.org/emerging-leaders-place-network/