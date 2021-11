Schweizer Projekt „International Trustbuilding“ wird mit dem Intercultural Innovation Award der UNAOC und der BMW Group ausgezeichnet

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Nov. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Projekt „International Trustbuilding“ der Organisation Initiativen der Veränderung International in der Schweiz wurde gestern Abend im Rahmen einer Preisverleihung im deutschen Pavillon der EXPO 2020 in Dubai am Rande der Themenwoche zu Toleranz und Inklusion als eines von zehn Basisprojekten zur Auszeichnung mit dem renommierten Intercultural Innovation Award der United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) und der BMW Group ausgewählt. Das Auswahlverfahren mit über 1.100 Bewerbungen aus 120 Ländern war sehr wettbewerbsintensiv.

Der Schwerpunkt des Trustbuilding-Programms liegt auf den Bedürfnissen von Konfliktgruppen, die sich um einen Wandel ihrer Gesellschaft bemühen. Sie erforschen individuelle Veränderung und schaffen sichere Räume für Fühungspersönlichkeiten und junge Menschen, um ehrliche und offene Dialoge über unbequeme und herausfordernde Themen zu führen und damit positive Veränderungen im eigenen Leben, in der Familie und in der Gemeinschaft in die Wege zu leiten. Das Trustbuilding-Programm baut Brücken zwischen unterschiedlichen Gemeinschaften, indem es sozialen Zusammenhalt und Frieden durch Instrumente wie den interkulturellen Dialog, Outreach-Aktivitäten und Sport fördert.

„Diese Auszeichnung zu erhalten, bedeutet unserem Team äusserst viel! Sie ermöglicht uns, noch mehr Menschen und Gruppen zu erreichen und unsere vertrauensbildenden Aktivitäten weltweit auszubauen“, so Talia Smith, Program Manager bei International Trustbuilding.

Der Intercultural Innovation Award unterstützt Basisprojekte, die den interkulturellen Dialog und das interkulturelle Verständnis fördern und dadurch wichtige Beiträge zu Frieden, kultureller Vielfalt und integrativeren Gesellschaften leisten. In diesem Jahr fand die Preisverleihung unter dem Vorsitz von S. E. Miguel Ángel Moratinos, Hoher Repräsentant der UNAOC und ehemaliger Minister für auswärtige Angelegenheiten Spaniens, sowie Ilka Horstmeier, Vorstandsmitglied der BMW AG, verantwortlich für das Personalwesen bei der BMW Group, statt.

Neben einer finanziellen Zuwendung erhält die in der Schweiz ansässige Organisation von der UNAOC, der BMW Group und Accenture Unterstützung im Bereich Kapazitätenaufbau und Mentorship, um das Projekt „International Trustbuilding“ zu stärken und sein nachhaltiges Wachstum sicherzustellen. Dieses Modell der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem privaten Sektor ermöglicht tiefer greifende Auswirkungen, da die Partner ihr spezifisches Fachwissen zur Verfügung stellen, um das nachhaltige Wachstum der unterstützten Projekte zu gewährleisten.

