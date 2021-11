L'UNAOC et BMW Group annoncent les 10 finalistes du Prix de l'innovation interculturelle et célèbrent 10 ans de partenariat

French German

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 19 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dix initiatives communautaires dans le monde ont été nommées finalistes du prestigieux Prix de l'innovation interculturelle lors d'une cérémonie de remise des prix organisée hier soir dans le pavillon allemand de la DUBAI EXPO 2020, en marge de la semaine thématique sur la tolérance et l'inclusivité. Partenariat entre l'Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC) et BMW Group, et maintenant avec l'appui d'Accenture, le Prix de l'innovation interculturelle soutient les initiatives communautaires qui favorisent le dialogue et la compréhension interculturels et contribuent à la paix, à la diversité culturelle et à des sociétés plus inclusives.



« Alors que le Prix de l'innovation interculturelle (IIA) célèbre son 10e anniversaire, l'UNAOC et BMW Group continuent de collaborer pour promouvoir une communauté mondiale plus inclusive en renforçant les initiatives locales qui sont profondément engagées dans la promotion du dialogue et de la compréhension interculturels. Grâce au Prix de l'innovation interculturelle, nous soutenons des projets qui traitent de la diversité et de l'inclusion de manière innovante », a déclaré M. Miguel Angel Moratinos, haut représentant de l'UNAOC.

« Le Prix de l'innovation interculturelle récompense les personnes et les projets qui promeuvent la diversité, la tolérance et l'inclusion d'une manière particulièrement créative. Ce sont les valeurs qui nous font progresser en tant que société et en tant qu'entreprise. Nous sommes convaincus que les progrès exigent de la cohésion : c’est l'idée que défend BMW Group. Avec l'UNAOC, nous apportons une contribution significative au dialogue respectueux », a déclaré Mme Ilka Horstmeier, membre du conseil d'administration de BMW AG responsable des ressources humaines au sein de BMW Group.

Cette année, le processus de sélection a été hautement concurrentiel, avec plus de 1 100 candidatures reçues de 120 pays.

Lauréats 2021 :

International Trustbuilding – Initiatives of Change International (Suisse)

Knitting a Better Future – La Cana, Productos con Causa (Mexique)

Dialogue on the Human Fraternity Document – Mediterranean Youth Foundation (Égypte)

MITTI Café, Inclusion with Every Meal – MITTI Social Initiative Foundation (Inde)

Arrival Advisor – PeaceGeeks Society (Canada)

Emerging Leaders – PLACE Network (France)

Politize! Ambassadors Program: Promoting Civic Empowerment for All – Politize! Civic Education Institute (Brésil)

Always Remember, Never Forget – Spielen in der Stadt (Allemagne)

Creative Youth Boot Camp: Art for Social Transformation – Street Project Foundation (Nigéria)

SMART Advocates: For Effective Dialogue to Address the Grassroots Conflicts – Strengthening Youth Leadership Collective (Sri Lanka)

Demandes des médias :

- Mme Milena Pighi, directrice de la responsabilité sociale des entreprises, BMW Group : tél. : +49-89-382-66563 ; e-mail : Milena.PA.Pighi@bmw.de

- M. Alessandro Girola, coordinateur de la programmation, UNAOC : tél. : +1 (929) 274-6217 ; e-mail : alessandrog@unops.org