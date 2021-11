Yara setter verdens første utslippsfrie skip i drift

English Norwegian

Oslo, 19. november 2021: Verdens første elektriske og selvkjørende containerskip – Yara Birkeland – er klar for å settes i drift i 2022. I dag viste en stolt konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether frem foregangsskipet.



– Vi er stolte av å kunne vise frem verdens første elektriske og selvkjørende containerskip. Det vil kutte 1000 tonn CO 2 og erstatte 40.000 turer med dieseldrevne lastebiler i året, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Fredag morgen tok han imot statsminister Jonas Gahr Støre og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran på Yara Birkeland, som har gjennomført det som blir skipets første og eneste planlagte seilas til Oslo.



Utslippsfri frakt

Yara Birkeland, som allerede har fått bred omtale i norske og internasjonale medier, er utviklet i samarbeid med Kongsberg Gruppen (KONGSBERG). Skipet er bygget av VARD med finansiell støtte fra Enova, og vil være i kommersiell drift fra 2022.

–Vi har lenge sett frem til denne store dagen. Yara Birkeland skal frakte mineralgjødsel mellom Porsgrunn og Brevik, og vil bidra til betydelige kutt av utslipp ved frakt. Dette er virkelig det grønne skiftet i praksis, og vi håper denne skipsklassen vil være starten på en ny type utslippsfrie containerskip. Det finnes svært mange steder i verden med overbelastede veier, som vil dra nytte av en høyteknologisk løsning som dette, sier Holsether.

Nå starter en to-års uttesting av teknologien som skal gjøre skipet selvkjørende, og endelig sertifisert som et autonomt, helelektrisk containerskip.



En felles ambisjon

Yara Birkeland er et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører, der KONGSBERG er ansvarlig for utvikling og levering av all nyutviklet teknologi på skipet. Skipet vil driftes fra Massterlys overvåknings- og operasjonssentral i Horten. Massterly er et samarbeidsselskap mellom KONGSBERG og Wilhelmsen.

– Norge er en stor hav- og skipsnasjon, og andre nasjoner ser til Norge for grønne løsninger i havrommet. Yara Birkeland er et resultat av den sterke kompetansen vi har i den norske maritime klyngen og norsk industri. Prosjektet viser hvordan vi gjennom samarbeid har tatt frem en verdensledende innovasjon som bidrar til det grønne skiftet og gir store eksportmuligheter for norsk teknologi og industri, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Enova har bevilget inntil 133,5 millioner kroner for å bygge verdens første elektriske og autonome containerskip.

– På veien mot lavutslippssamfunnet må transportutslippene ned mot tilnærmet null. Da behøver vi prosjekter som er i stand til å endre markedet – prosjekter som har potensial til å bane vei for andre og øke takten på omstillingen i sin sektor. Det er akkurat det vi tror verdens første autonome og hel-elektriske containerskip vil gjøre, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.



Grønn skipsfart er fremtiden

Parallelt med byggingen av Yara Birkeland har Yara initiert utvikling av grønn ammoniakk som utslippsfritt drivstoff for skipsfarten, gjennom nyoppstartede Yara Clean Ammonia.

–Fornybar energi var vårt utgangspunkt i 1905, nå ser vi at ammoniakk kan bringe oss tilbake dit. Vårt store shippingnettverk og eksisterende infrastruktur gjør at ammoniakk har potensial for å bli det ledende drivstoffet for langdistanse-shipping globalt, sier Magnus Krogh Ankarstrand, administrerende direktør i Yara Clean Ammonia.

Som verdens største produsent av kunstgjødsel er Yara avhengig av ammoniakk for å lage gjødsel, og for å bidra til å brødfø en stadig voksende befolkning. Samtidig representerer dagens ammoniakkproduksjon 2 prosent av verdens fossile energiforbruk. Dette tilsvarer om lag 1,2 prosent av verdens totale klimagassutslipp.

–Som verdens største ammoniakkselskap har Yara lansert en offensiv plan internasjonalt, både for å fjerne eksisterende utslipp og for å etablere ny, ren ammoniakkproduksjon, sier Ankarstrand.





