Athleta ouvre un deuxième magasin exploité par la société au Canada, à Toronto

TORONTO, 19 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athleta, une marque de la société Gap Inc. établie à San Francisco (NYSE : GPS), a ouvert aujourd’hui un nouveau magasin de vente au détail de 4 800 pieds carrés au centre commercial Yorkdale à Toronto. Le nouveau magasin de Yorkdale est le deuxième magasin Athleta exploité par la société à ouvrir au Canada au cours des deux derniers mois. Cette ouverture rapproche Athleta de son objectif de croissance, qui est d’atteindre 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires net d’ici 2023.



Athleta a commencé ses activités au Canada avec l’ouverture de sa boutique en ligne en août. Elle a ensuite ouvert son premier magasin exploité par la société hors des États-Unis en septembre, au centre commercial Park Royal à West Vancouver, en Colombie-Britannique.

« Dans le cadre de notre stratégie de croissance, nous investissons dans de nouveaux points d’accès afin d’élargir notre clientèle et notre communauté de filles et de femmes actives », a indiqué Mary Beth Laughton, présidente et chef de la direction d’Athleta. « Nous savons que les femmes canadiennes adhèrent à notre marque, puisque nous avons observé une grande affluence et une forte demande pour nos produits polyvalents axés sur le style de vie depuis l’ouverture de notre boutique en ligne et de notre premier magasin. Ces résultats mettent en évidence nos efforts continus pour favoriser notre croissance dans le marché canadien. »

Les magasins demeurent importants dans le parcours des clientes, qui aiment s’y rendre dans le cadre de leurs activités quotidiennes, entre leurs séances d’entraînement et leurs courses. La marque a un réseau d’environ 200 magasins en Amérique du Nord, et compte ouvrir de 20 à 30 magasins supplémentaires d’ici la fin de 2021.

Le nouveau magasin Athleta de Yorkdale a un espace de vente de 3 000 pieds carrés où l’on retrouve la gamme complète de produits tendance et polyvalents axés sur la vie active de la marque, y compris les collections Athleta Girl et de vêtements de nuit. Le magasin exposera des mannequins qui représentent une diversité de tailles et offrira plus de 500 modèles dans une gamme de tailles inclusive allant de TTP à 3X. Les clientes pourront profiter de séances de stylisme, de retouches gratuites et d’événements communautaires axés sur le bien-être.

Dans le cadre de son engagement envers le développement des capacités des filles et des femmes, Athleta a décidé de commanditer l’équipe de hockey des Toronto Six, la seule équipe sportive professionnelle féminine au Canada. Il s’agit de la plus importante entente de commandite de l’équipe depuis sa création.

« Notre mission est d’aider les filles et les femmes à réaliser leur plein potentiel dans toutes les collectivités que nous desservons », a indiqué Kyle Andrew, responsable de la stratégie de marque d’Athleta. « Afin de continuer à bâtir notre communauté au Canada, nous avons décidé d’établir un nouveau partenariat avec les Toronto Six, la seule équipe sportive professionnelle féminine au Canada. Nous avons été inspirés par le dévouement de cette équipe, sa vision de l’équité des genres dans le sport et sa volonté de créer des opportunités pour la prochaine génération d’athlètes, tant sur la glace que dans la vie en général. Nous nous réjouissons à l’idée de donner plus de visibilité à ces modèles à suivre grâce à notre nouveau partenariat. »

« La mission des Toronto Six est d’offrir aux athlètes féminines professionnelles un environnement où elles peuvent se développer tant comme joueuses que comme modèles d’identification au sein de la collectivité. Athleta et les Toronto Six partagent les mêmes valeurs et ont la même volonté d’aider les filles et les femmes qui les entourent à réaliser leur plein potentiel. Nous sommes donc très heureuses de nous associer à cette marque », a indiqué Digit Murphy, présidente des Toronto Six. « Nous sommes honorées d’ajouter le logo de la marque sur nos chandails et nous sommes prêtes à attaquer la nouvelle saison avec Athleta à nos côtés. »

Afin de célébrer le premier partenariat international de la marque et l’ouverture du magasin de Yorkdale, Athleta a convié les amatrices de hockey au premier match à domicile des Toronto Six, en offrant des billets gratuits pour l’événement à guichets fermés, qui se tiendra le samedi 20 novembre. Pour en savoir plus sur la saison et le calendrier 2021-2022 des Toronto Six, veuillez vous rendre au https://toronto.premierhockeyfederation.com/stats#/team-schedule?team_id=124985.

Le magasin Athleta du centre commercial Yorkdale est situé au 3401 Dufferin Street, à Toronto, en Ontario. Pour connaître l’horaire du magasin, veuillez vous rendre au athleta.gapcanada.ca/stores.



Pour obtenir du contenu médiatique Athleta, comme des images ou des vidéos, veuillez vous adresser à press@gap.com

Énoncés prévisionnels

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels protégés par les règles de limitation de responsabilité énoncées par la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Tout énoncé qui n’est pas un énoncé historique au sens strict doit être considéré comme un énoncé prévisionnel. Les expressions qui contiennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « croire », « estimer », « compter », « planifier », « projeter » et tout autre terme similaire doivent être considérées comme des énoncés prévisionnels. Les énoncés prévisionnels comprennent les énoncés concernant l’ouverture de magasins au Canada et en Amérique du Nord, et la croissance des ventes de la société à hauteur de 2 milliards de dollars d’ici 2023.

Ces énoncés prévisionnels impliquent des risques et des incertitudes. Par conséquent, d’importants facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent des résultats annoncés au titre des énoncés prévisionnels. Des renseignements concernant les facteurs pouvant influencer les résultats se trouvent dans le rapport annuel de la société (formulaire 10-K) déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 16 mars 2021, ainsi que dans tout document déposé par la suite auprès de la même entité. Tout énoncé prévisionnel contenu dans le présent document est fondé sur des renseignements recueillis au plus tard le 31 août 2021. La société n’assume aucune obligation relativement à la mise à jour ou à la modification de ses énoncés prévisionnels, même si des changements actuels ou futurs rendaient clairs que tout résultat prévu explicite ou implicite ne pourrait être réalisé.

Renseignements sur Athleta

Athleta est une marque certifiée B Corporation axée sur la performance et le style de vie dont la mission est de créer une communauté de filles et de femmes actives. Les vêtements Athleta sont des vêtements polyvalents et de haute qualité qui conviennent aussi bien à l’activité physique qu’à la vie de tous les jours, et sont conçus par des femmes pour les femmes dans l’optique de promouvoir l’inclusivité. Fondée en 1998, la marque Athleta intègre des caractéristiques techniques et de performance dans l’ensemble de ses vêtements afin de permettre aux femmes de les porter dans toutes leurs activités : du yoga à l’entraînement, en passant par le voyage et la détente. La société a lancé Athleta Girl en 2016 afin de proposer ses tenues performance distinctives à la future génération de femmes. Établie à San Francisco, en Californie, la marque Athleta, qui fait partie de Gap Inc. (NYSE : GPS), propose ses produits dans plus de 200 magasins partout aux États-Unis, par l’intermédiaire de son catalogue, ainsi que sur sa boutique en ligne, à l’adresse athleta.ca.

Renseignements sur Gap Inc.

Gap Inc., un regroupement de marques porteuses de valeurs et axées sur le style de vie, est la plus importante société de vêtements aux États-Unis, et propose des vêtements, accessoires et produits de soins personnels pour hommes, femmes et enfants, par l’intermédiaire de ses marques Old Navy, Gap, Banana Republic et Athleta. Dans le cadre de sa stratégie multicanal, elle combine la vente en ligne à la vente en magasin afin de bonifier l’expérience de magasinage de ses clients. Gap Inc. est guidée par des principes de conception inclusive, et se fait un point d’honneur de créer des produits et des expériences qui répondent aux besoins de ses clients, tout en prenant soin de ses employés, des collectivités et de l’environnement. Ses produits sont distribués et vendus partout dans le monde par l’intermédiaire de magasins exploités par la société, de franchises et de sites de vente en ligne. Son chiffre d’affaires net pour l’exercice 2020 s’est élevé à 13,8 milliards de dollars. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous au www.gapinc.com.

