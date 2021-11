English Finnish

Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 19.11.2021 klo 13.30 (CET)

Savosolar on luovuttanut aurinkokaukolämpökeräinkentän asiakkaalle Narbonnessa, Ranskassa

Savosolar on luovuttanut aurinkokaukolämpökentän Narbonnessa, Ranskassa newHeat SAS:lle, joka on toiminut Narbosol-projektissa kehittäjänä, omistaa laitoksen ja myy lämpöä Narbonnen kaukolämpöverkkoon. Savosolarin toimitus sisälsi aurinkokeräinkentän, asennukset putkistoineen ja aurinkolämpökentän ohjauskeskuksen.

Narbosol-projektin toimitussopimus julkistettiin elokuussa 2020. Lisätilauksineen toimituksen arvo on noin 1,0 miljoonaa euroa. Keräinkentän koko on 3 200 m2, ja siinä on käytetty Savo 15 SG keräimiä. Laitos tuottaa n. 2 300 MWh vuodessa, mikä tarkoittaa noin 600 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä vuosittain verrattuna maakaasun käyttöön.

Savosolarin toimitusjohtaja Jari Varjotie: "Yhä voimakkaammat hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet sekä fossiilisten polttoaineiden nousevat hinnat kannustavat kaukolämpöyhtiöitä eri maissa siirtymään puhtaaseen lämmöntuotantoon. Tästä Narbosol-projekti on hyvä esimerkki. Olen hyvin mielissäni siitä, että Savosolarin teknologia osoittautui parhaaksi ratkaisuksi myös Narbonnen kaukolämmityksessä. Yritykset ja yhteisöt tarvitsevat puhdasta lämpöä ja suuren mittakaavan aurinkolämpö on kilpailukykyinen ja pitkäaikainen, aidosti puhdas vaihtoehto”.

