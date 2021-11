Avis aux médias : La présidente Bea Bruske traitera des priorités des syndicats du Canada pour le nouveau parlement

English French

OTTAWA, 19 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la veille de la reprise des travaux du parlement – pendant que l’inflation augmente, que les familles doivent étirer leurs budgets et que la relance économique est inégale – les syndicats du Canada s’efforcent de s’assurer que les députées et députés soient prêts à établir des politiques mettant les travailleurs et travailleuses et leurs familles au cœur des plans de relance du Canada.



Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, pourra parler aux médias de la prochaine reprise des travaux parlementaires et de ce à quoi ressemble une relance axée sur les travailleurs et travailleuses.

« La pandémie a mis en évidence les iniquités existantes, et le fait est que de nombreux travailleurs et travailleuse et de nombreuses familles ont encore de la difficulté. Le parlement doit agir rapidement afin d’aider les personnes laissées pour compte à la cessation des prestations d’urgence le mois dernier », déclare madame Bruske. « Les syndicats du Canada s’engagent à travailler avec le gouvernement et tous les partis siégeant au parlement au nom des travailleurs et travailleuses du Canada et de leurs familles. »

« Des mesures concrètes doivent être prises pour alléger la pression sur les budgets familiaux grâce à des investissements rendant le prix du logement abordable, à la mise en œuvre de l’assurance-médicaments – pour que les prix des médicaments soient abordables pour tous – à la conclusion d’ententes sur les services de garde à l’enfance avec toutes les provinces et les territoires -- afin que les parents mis sur la touche de l’économie puissent réintégrer la population active – et à la réparation permanente de notre régime d’AE défectueux afin que notre filet de sécurité social puisse aider les personnes qui en auront besoin quand frappera la prochaine crise, qu’elle soit sanitaire ou climatique », ajoute madame Bruske.

Pour en savoir plus au sujet de ce que font les syndicats du Canada pour façonner la relance, rendez-vous à plancanadien.ca.

