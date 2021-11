Intema annonce la reprise de la négociation de ses titres

English French

MONTRÉAL, 19 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse d'annoncer la reprise de la négociation de ses titres à l’ouverture des marchés le lundi 22 novembre 2021.

« Nous sommes ravis que nos actions puissent à nouveau être négociées et de poursuivre nos projets de croissance dans les secteurs en pleine expansion du esport et du iGaming, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d’Intema. « Au cours des prochaines semaines, nous poursuivrons nos efforts visant à finaliser l’acquisition de Livestream Gaming Ltd (« Livestream »), propriétaire de LOOT.BET, et satisfaire aux conditions pour l’approbation de cette transaction, y compris, mais sans s'y limiter, l’obtention d’une licence de jeu de l’île de Man et le dépôt de la documentation requise auprès des autorités réglementaires. »



« Depuis notre entrée dans les secteurs du esport et du iGaming au début de 2021, nous avons conclu les acquisitions de la plateforme sociale et d’esports HypeX.gg, du fournisseur B2B et B2C de produits et services liés à l’esport The SMACK.gg et de l’équipe d’esports Team BH, qui font tous partie de l’écosystème que nous sommes en train de bâtir. Nous sommes convaincus que le portefeuille de produits et de services que nous avons mis en place complétera la plateforme de jeux en ligne et le site web LOOT.BET une fois l'acquisition de Livestream réalisée. Nous avons également rehaussé la qualité et l’expertise de notre équipe de direction avec la venue de Scott Meyers à titre de chef de la direction financière, et l’ajout de Art Manteris, Marc Brassard et Philip Nolan au sein de notre conseil d’administration, qui ont tous contribué solidement à nos projets en cours. »



« Une fois la transaction avec Livestream finalisée et la dernière tranche de notre financement d’un maximum de 15 M$ complétée, Intema disposera des outils nécessaires pour poursuivre sa prochaine phase d’expansion mondiale dans les secteurs du esport et du iGaming, » a conclu M. Benezra.



Modification des règlements administratifs

Sous réserve de l'approbation de la TSXV et conformément aux dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Société propose d'abroger les règlements actuels de la Société et d'adopter les nouveaux règlements 1A des règlements généraux et 1B de l'avis préalable des candidats des actionnaires à l'élection des administrateurs (l’ « avis préalable »). L'objectif du préavis est (i) de s'assurer que tous les actionnaires reçoivent un préavis adéquat des candidatures aux postes d'administrateurs et suffisamment de temps et d'informations concernant tous les candidats pour pouvoir délibérer de manière appropriée et voter en connaissance de cause ; et (ii) de faciliter un processus ordonné et efficace pour les assemblées annuelles ou extraordinaires des actionnaires de la Société. Le Règlement relatif à la notification préalable fixe les délais dans lesquels les actionnaires doivent soumettre les candidatures aux postes d'administrateur à la Société avant toute assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires et énonce les informations qu'un actionnaire doit inclure dans une notification écrite adressée à la Société dans les délais impartis pour qu'un candidat au poste d'administrateur soit éligible à l'élection lors de cette assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires.



Règlement de dette

Sous réserve de l'approbation de la TSXV, la Société a l'intention de régler une dette totale de 250 000 $CA (la « Dette ») due à M. Roger Plourde, ancien président, chef de la direction et président exécutif du conseil (les « Actions pour le règlement de la dette ») en lien avec son départ en 2019. La Société souhaite régler la Dette en émettant à M. Plourde 1 250 000 bons de souscription d'actions ordinaires de la Société à un prix d'exercice réputé de 0,20 $ par action ordinaire en vertu d'une entente de résiliation datée du 21 août 2019 et d'une entente finale de règlement de la Dette datée du 17 novembre 2021.



Contrat d'emploi de dirigeant

Sous réserve de l'approbation de la TSXV, la Société annonce qu'elle propose l'émission d'un total de 1 283 018 actions ordinaires à titre de prime (les « Actions de prime ») à M. Laurent Benezra, chef de la direction de la Société, en vertu d'un contrat d'emploi de dirigeant daté du 31 mars 2021. Les Actions de prime seront émises: i) 150 000 $CA ou 283 018 actions à titre de rémunération unique; et ii) sur une période de quatre exercices de 2021 à 2024, 250 000 actions par exercice, sous réserve de certaines conditions, ou 200 000 actions par exercice si la Société atteint 80 % de la projection financière. Les Actions de prime seront sujettes à des restrictions de transfert pendant une période de quatre mois à compter de leur émission.



Une description complète de la modification des règlements administratifs, du règlement de la dette et du contrat d'emploi est présentée dans la circulaire d'information de la direction de la Société qui sera déposée sur SEDAR dans le cadre d'une assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra en décembre 2021 (date à confirmer) (l' « assemblée annuelle »). Le règlement de dette et le contrat d'emploi de dirigeant sont sujets à l'approbation d'une majorité des actionnaires désintéressés lors de l'assemblée annuelle.



À propos d’Intema

Intema Solutions Inc. est le chef de file mondial émergent de l'industrie du esport et du iGaming. Notre mission est de faire vivre l'excitation des paris esports au monde entier grâce à des plateformes en ligne entièrement autorisées, sûres et sécurisées. Notre écosystème se compose de filiales dans les domaines du esport, du iGaming, du positionnement de produits, de la publicité numérique et de la conception de campagnes de marketing qui sont tous des vecteurs complémentaires de la croissance future de nos revenus. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web à intema.ca.



Contact

Laurent Benezra

Président et chef de la direction

514-861-1881

info@intema.ca



Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » et « énoncés prospectifs » (collectivement, « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, inclus dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le placement privé; le développement prévu des activités et des projets de la Société; l'exécution de la vision et de la stratégie de croissance de la Société; les sources et la disponibilité du financement pour les projets de la Société; et les liquidités, le fonds de roulement et les besoins en capitaux futurs, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur ce que la direction de la Société estime être des hypothèses raisonnables, ils sont intrinsèquement sujets à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles, et rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ceux-ci ou des variations similaires. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse concernent, entre autres, des énoncés relatifs aux conditions du placement privé et aux conditions de la Transaction proposée; les perspectives d'avenir d'Intema et les événements ou résultats anticipés; et la réalisation du placement privé et de la Transaction proposée. Les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futures soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performances futures. Les énoncés de la Société exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, et une confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents au placement privé et à la Transaction proposée, notamment le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; les conditions générales défavorables du marché et de la concurrence; l'incapacité de financer les activités et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en place de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une plus grande présence en ligne grâce à de nouveaux produits dans le secteur du esport et du jeu; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions du marché liées à la pandémie de la COVID-19 peuvent avoir une incidence négative sur le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.