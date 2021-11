Fortinet wird offizieller Cybersecurity-Partner der European Tour

Swedish German

SURREY, Vereinigtes Königreich, und SUNNYVALE, Kalifornien, Nov. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortinet, ein weltweit führender Anbieter umfangreichen, integrierten und automatisierten Cybersecurity-Lösungen, gab heute eine mehrjährige Partnerschaft mit der European Tour bekannt. Als offizieller Tour-Partner und offizieller Partner für Cybersicherheit wird Fortinet sein Fachwissen und seine innovativen Security-Lösungen zur Verfügung stellen, um die digitale Innovation der Tour unterstützend zu begleiten.

Die European Tour bietet eine der größten und komplexesten „Bring Your Own Device“-Umgebungen im Sport mit bis zu 25.000 Fans, Vertretern aus dem Bereich Medien und wichtigen Interessensgruppen, die täglich an den Turnieren der European Tour – die ab der nächsten Saison DP World Tour heißen wird – teilnehmen. Die Tour erstreckt sich über eine Saison mit 47 Turnieren in 27 Ländern. Mit der Fortinet Security Fabric – einer breiten Palette automatisierter, integrierter Lösungen, die durch fortschrittliche Threat Intelligence und KI-gestützte Sicherheitsdienste unterstützt werden – wird es der European Tour ermöglicht, ihre Fähigkeiten im Bereich Security-Analyse, -Reporting und -Reaktion bei Turnieren zu verbessern und einen Zero-Trust-Sicherheitsansatz umzusetzen.

Die European Tour betreibt zudem weltweit eine hybride Cloud-Umgebung für ihre büro- und turnierbasierten Dienste. Durch die Partnerschaft mit Fortinet profitiert die Tour von dessen adaptiven Cloud-Sicherheitslösungen, um fortschrittliche Security, umfassende Transparenz und Kontrolle über die Cloud-Infrastrukturen der Tour zu gewährleisten und die Geschwindigkeit der Betriebsabläufe zu erhöhen.

Michael Cole, Chief Technology Officer der European Tour, sagte zu der neuen Partnerschaft: „In den letzten Jahren haben wir das Konzept Tournament-As-A-Service entwickelt, das intelligente und vernetzte Golfplatzsysteme in einer cloudbasierten Smart-City-Lösung zusammenfasst, die bei jedem Turnier eingesetzt werden kann. Bei der weiteren Umsetzung dieses Konzepts wird der Plattformansatz von Fortinet mit seinem Security Fabric-Angebot die Verwaltung, Überwachung und Agilität dieses komplexen Vorgangs weiter verbessern und sicherstellen, dass wir unseren verschiedenen Interessengruppen – ob Fans, Medien, Partnern oder Spielern – ein außergewöhnliches und sicheres Erlebnis bieten.“

John Maddison, EVP of Products und CMO bei Fortinet, sagte: „Die European Tour bietet ein großartiges Erlebnis – sowohl für die Fans als auch für die Weltklasse-Golfer. Als offizieller Cybersecurity-Partner der European Tour wird unser Unternehmen sein umfassendes Know-how zu Innovationen im Bereich der Cybersicherheit in die Welt des Golfsports einbringen. Wir freuen uns sehr, mit der European Tour zusammenzuarbeiten, um ihre digitale Innovation dank der Fortinet Security Fabric zu beschleunigen, die umfassende Transparenz, nahtlose Integration sowie granulare Kontrolle und Automatisierung ermöglicht.“

Max Hamilton, Commercial Director der European Tour, fügte hinzu: „Nach der laufenden und umfassenden Transformation des technologischen Umfelds der European Tour waren wir sehr daran interessiert, einen neuen Partner zu finden, der uns hilft, unsere Investitionen zu schützen und im Sport stets auf dem neuesten Stand der Technologie zu bleiben. Technologie spielt im modernen Golfsport eine wesentliche Rolle und die Innovationskraft und Fachkompetenz von Fortinet werden unsere Fähigkeit verbessern, erfolgreich ein sicheres Erlebnis zu bieten. Es ist eine echte Partnerschaft im wahrsten Sinne des Wortes und ein weiterer Beweis für unsere hervorragende wirtschaftliche Dynamik.“

Über die European Tour-Gruppe

Die European Tour-Gruppe steht unter dem Motto „Driving Golf Further“ und hält sich dabei an ihre Leitprinzipien innovativ, inklusiv und global.

Innovativ: Wir bringen Innovationen im Golfsport voran, indem wir preisgekrönte Inhalte und bahnbrechende Turnierformate anbieten und für den Einsatz neuester Technologien und einfallsreicher Fanbindungen sorgen. Wir haben erkannt, dass sich der Golfsport für zukünftige Fans modernisieren muss, und wir engagieren uns dafür, neue Zielgruppen anzusprechen und gleichzeitig die Tradition unseres Sports zu respektieren.

Inklusiv: Wir sind bestrebt, alle einzubeziehen, die die Liebe zum Golfsport teilen. Wir setzen uns leidenschaftlich für eine engere Zusammenarbeit mit dem Frauengolfsport, dem Behindertengolfsport und der Förderung der gesundheitlichen Vorteile des Golfspiels ein.

Global: Seit der Gründung der European Tour im Jahr 1972 haben Spielerinnen und Spieler aus 37 verschiedenen Ländern Turniere gewonnen, während unsere Live-Übertragungen jede Woche mehr als 490 Millionen Haushalte in mehr als 150 Ländern erreichen und mehr als 2.200 Stunden pro Event weltweit übertragen werden. Wir genießen ferner die Unterstützung vieler weltweit führender Wirtschaftsmarken wie Rolex, BMW, Callaway, DP World, Emirates, Workday und Zoom als offizielle Partner.

Die European Tour-Gruppe ist zudem federführend bei der Entwicklung der Challenge Tour und der Legends Tour (vormals bekannt als Staysure Tour), der Profi-Golftour für Männer ab 50 Jahren.

Die European Tour-Gruppe ist außerdem der Managing Partner von Ryder Cup Europe, das Gremium, das neben PGA of America den größten Mannschaftswettbewerb im Golfsport ausrichtet, den Ryder Cup.

Über Fortinet



Fortinet (NASDAQ: FTNT) schafft durch seine Mission, Menschen, Geräte und Daten jederzeit zu schützen, eine digitale Welt, der wir immer vertrauen können. Aus diesem Grund entscheiden sich viele der weltweit größten Unternehmen, Service Provider und Behörden für Fortinet, um ihre digitale Transformation sicher voranzutreiben. Die Fortinet Security Fabric-Plattform bietet umfangreichen, integrierten und automatisierten Schutz über die gesamte digitale Angriffsfläche hinweg und sichert kritische Geräte, Daten, Anwendungen und Verbindungen vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zum Homeoffice. Als die Nummer 1, was die am häufigsten ausgelieferten Security Appliances angeht, vertrauen mehr als 550.000 Kunden Fortinet den Schutz ihrer Marke an. Fortinets Network Security Expert (NSE) Training Institute, eine Initiative der Fortinet Training Advancement Agenda (TAA), verfügt über eines der größten und umfangreichsten Cybersecurity-Schulungsprogramme der Branche. Cybersecurity-Kurse und neue Karrieremöglichkeiten werden somit jedem zugänglich gemacht. Weitere Informationen dazu auf www.fortinet.com/de , auf dem Fortinet Blog oder bei den FortiGuard Labs .

