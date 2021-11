Fortinet blir officiell cybersäkerhetspartner för European Tour

Swedish German

SURREY, Storbritannien och SUNNYVALE, USA, Nov. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortinet, global ledare inom kompletta, integrerade och automatiserade cybersäkerhetslösningar tillkännagav idag ett flerårigt partnerskap med European Tour. Som officiell tävlingspartner och officiell cybersäkerhetspartner kommer Fortinet att tillhandahålla sin expertis och innovativa säkerhetslösningar för att stödja tävlingens införande av digital innovation.

European Tour står värd för en av de största och mest komplexa Bring Your Own Device (BYOD)-miljöerna i idrottsbranschen, med upp till 25 000 golfentusiaster, media och viktiga intressenter närvarande vid tävlingarna varje dag på denna mycket viktiga European Tour – som blir DP World Tour nästa säsong – och kommer att omfatta 47 tävlingar i 27 länder under hela säsongen. Fortinet Security Fabric – som erbjuder en bred uppsättning automatiserade, integrerade lösningar som omfattar avancerad hotbevakning och AI-stödda säkerhetstjänster – kommer att göra det möjligt för Europatouren att förbättra sina säkerhetsanalyser, rapporter och responsfunktioner under tävlingen samt implementera en säkerhetsstrategi som utgår från en nolltillit-modell.

European Tour erbjuder även en hybrid molnmiljö för sina kontors- och tävlingsbaserade tjänster runtom i världen. Tack vare samarbetet med Fortinet kommer touren att dra nytta av Fortinets adaptiva molnsäkerhetslösningar för att få avancerad säkerhet, komplett insyn och kontroll över tourens molninfrastruktur samt kunna öka drifthastigheten.

Michael Cole, Chief Technology Officer på European Tour, om det nya partnerskapet: ”Under de senaste åren har vi banat väg för konceptet Tournament-As-a-Service, som paketerar intelligenta och anslutna golfbanesystem i en molnbaserad lösning enligt ”smarta städer” som kan rullas ut vid alla tävlingar. När vi nu fortsätter att jobba vidare på konceptet kommer Fortinets plattformsapproach, genom sitt Security Fabric-erbjudande att ytterligare förbättra hanteringen, övervakningen och flexibiliteten av denna komplexa verksamhet, och se till att vi ger våra olika intressenter – vare sig de är golfentusiaster, media, partners eller spelare – en unik och säker upplevelse.”

John Maddison, EVP of Products och CMO på Fortinet: ”European Tour levererar en fantastisk upplevelse – lika mycket för sina fans och golfspelare i världsklass. Som European Tours officiella cybersäkerhetspartner kommer vårt företag att föra med sig sin djupa expertis inom cybersäkerhetsinnovation till golfvärlden. Vi är mycket glada över samarbetet med European Tour för att påskynda dess införande av digital innovation tack vare Fortinet Security Fabric, som möjliggör fullständig synlighet, smidig integration och granulerad styrning och automatisering.”

Max Hamilton, Commercial Director för European Tour, tillägger: ”Efter den pågående och omfattande omvandlingen av European Tours tekniska landskap har vi varit angelägna om att hitta en ny partner som kan hjälpa till att skydda våra investeringar och hålla oss i framkant vad beträffar teknik inom idrott. Tekniken spelar en mycket viktig roll i modern golf och Fortinets innovation och expertis kommer att förbättra vår förmåga att framgångsrikt leverera en säker upplevelse. Det är ett verkligt partnerskap i ordets strikta bemärkelse och belyser vidare vår utmärkta kommersiella styrka.”

Om European Tour group

European Tour group syftar till att ”Driving Golf Further” genom våra vägledande principer som innebär att vara innovativa, inkluderande och globala.

Innovativa: Vi driver innovation inom golf genom att skapa prisbelönt innehåll, banbrytande tävlingsformat, använda den senaste tekniken och engagera fansen på ett uppfinningsrikt sätt. Vi har insett att det finns ett behov inom golfsporten att modernisera för framtida fans och vi är fast beslutna att engagera nya målgrupper samtidigt som vi respekterar traditionerna för denna sport.

Inkluderande: Vi har åtagit oss att välkomna alla som delar en passion för golfsporten. Vi fokuserar på närmare samarbete med damgolfen, paragolfen och på att främja hälsofördelarna med att spela golf.

Globala: Ända sedan European Tour bildades 1972 har spelare från 37 olika länder vunnit tävlingar, samtidigt som vår direktsändning når över 490 miljoner hem i drygt 150 länder varje vecka, vilket innebär över 2 200 globala sändningstimmar för varje evenemang. Vi har också stöd från många av världens ledande affärsvarumärken med Rolex, BMW, Callaway, DP World, Emirates, Workday och Zoom som officiella partners.

European Tour Group har även hand om utvecklingstouren Challenge Tour och Legends Tour (tidigare Staysure Tour), en professionell golftour för herrar från 50 år och uppåt.

European Tour Group är också Managing Partner för Ryder Cup Europe, den organisation som tillsammans med PGA i Amerika, har hand om golfsportens största lagtävling, Ryder Cup.

Om Fortinet

Fortinet (NASDAQ: FTNT) möjliggör en digital värld som vi alltid kan lita på tack vare sitt uppdrag att skydda människor, enheter och data överallt. Det är därför världens största företag, tjänsteleverantörer och Kommunala samt statliga organisationer väljer Fortinet för att på ett säkert sätt påskynda sin digitala resa. Plattformen Fortinet Security Fabric ger ett brett, integrerat och automatiserat skydd över hela den digitala attackytan, vilket säkrar kritiska enheter, data, applikationer och anslutningar till datacentret och molnet. Fortinet är ledande i världen inom försäljning av Cybersecurity lösningar, och över 550 000 kunder litar på företaget för att skydda sin verksamhet. Fortinet NSE Training Institute, ett initiativ inom Fortinets Training Advancement Agenda (TAA), erbjuder ett av de största och mest omfattande utbildningsprogrammen i branschen för att göra cyberutbildning och nya karriärmöjligheter tillgängliga för alla. Läs mer på https://www.fortinet.com, Fortinet-bloggen eller FortiGuard Labs.

Annabelle Sou

asou@fortinet.com