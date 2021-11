Sunwing lance son très anticipé solde du Vendredi fou avec jusqu’à 40 % de rabais et aucuns frais de modification

English French

TORONTO, 19 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens peuvent séjourner dans un coin de paradis à des prix imbattables cet hiver grâce au solde annuel du Vendredi fou de Sunwing. À compter d’aujourd’hui, les clients peuvent profiter d’économies incroyables allant jusqu’à 40 % sur des forfaits vacances tout compris pour des départs populaires cet hiver, sans frais de modification* jusqu’à sept jours avant le départ ainsi qu’une couverture médicale COVID-19 gratuite sur les forfaits admissibles réservés entre le 27 septembre et le 6 décembre 2021 pour un voyage ayant lieu entre le 1er novembre 2021 et le 30 avril 2022. Les forfaits les plus prisés s’envoleront rapidement, alors les voyageurs doivent réserver dès maintenant pour assurer leur place au soleil.



« Nous facilitons plus que jamais le retour des Canadiens sous les tropiques cet hiver avec d’incroyables aubaines durant notre solde du Vendredi fou et plus de flexibilité pour les forfaits tout compris que jamais auparavant », a commencé Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Avec la levée des restrictions de voyage pour les Canadiens entièrement vaccinés, en plus de la possibilité de modifier vos plans en tout temps et d’une couverture médicale COVID-19 incluse sans frais, nous voyons une demande croissante pour des voyages cet hiver. Les Canadiens ont hâte de recommencer à voyager et nous rendons leur expérience aussi agréable que possible en offrant d’incroyables économies et des forfaits flexibles pour une plus grande tranquillité d’esprit. »

Dans le cadre du solde du Vendredi fou, Sunwing offre des économies sur des forfaits populaires vers des destinations tropicales comme Los Cabos et Mazatlán ainsi que des favoris comme Punta Cana et Cuba. Les amateurs de soleil peuvent réserver en toute tranquillité sans frais de modification* et avec une couverture médicale COVID-19 gratuite incluse avec la majorité des forfaits tout compris. Le voyagiste assure un processus sans souci avec des exigences de voyage simplifiées, y compris des icônes pour les destinations à entrée facile et pour les tests PCR sur place sur Sunwing.ca.

Les familles désirant se rendre dans le Sud cet hiver peuvent séjourner au Grand Memories Varadero à Cuba pour seulement 945 $ par personne (taxes incluses, en occupation double) dans une chambre d’hôtel pendant 7 nuitées au départ de Montréal le 5 janvier 2022. Cet hôtel populaire est situé sur une des célèbres plages au sable blanc de Varadero et propose des commodités pour tous les âges, y compris un miniclub, une piscine avec chute d’eau et un bar cubain.

Un autre choix populaire inclus dans le solde est le Riu Palace Cabo San Lucas. Les forfaits pour cet hôtel de luxe parmi les mieux cotés sont offerts à compter de 1 465 $ par personne (taxes incluses, en occupation double) dans une chambre économique avec très grand lit pendant 7 nuitées au départ de Montréal le 13 janvier 2022. Cette propriété décontractée offre des vues panoramiques sur la célèbre côte de Los Cabos avec une piscine à débordement pittoresque surplombant El Arco et les inclusions RIU Palace exclusives aux vacanciers Sunwing.

Les vacanciers peuvent visiter l’île de la Jamaïque à bas prix grâce aux offres incroyables sur les séjours au Royalton Negril, An Autograph Collection All Inclusive Resort. Les forfaits sont offerts à partir de 2 075 $ par personne (taxes inclusives, en occupation double) pour un séjour de 7 nuitées dans une suite junior de luxe au départ de Montréal le 9 janvier 2022 et incluent l’expérience All-In Luxury® qui fait la renommée de cette chaîne hôtelière. Les vacanciers peuvent se faire bronzer au soleil sur la plage privée de jour et profiter des restaurants gastronomiques sans réservation illimités de soir.

*Les clients peuvent modifier leurs dates de voyage, leur destination ou leur hôtel jusqu’à sept jours avant le départ. Des modalités et conditions s’appliquent.

