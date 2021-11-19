UScellular现开始提供Synchronoss内容传输解决方案，以加快店内设备激活的速度

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新泽西州布里奇沃特, Nov. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由于预计新手机销售将迎来一个繁忙的假期，美国第四大完全服务无线运营商UScellular现开始提供Synchronoss内容传输服务。该解决方案能够让UScellular店员轻松快速地将内容从客户的旧移动设备转移到新移动设备，而无需向客户收取任何费用。



内容传输服务由云技术、消息推送和数字解决方案的全球领导者和创新者Synchronoss Technologies, Inc.（纳斯达克：SNCR）提供，旨在提供一种使数字内容（包括照片、视频、联系人、通话记录、音乐、文件、信息和设置）能在手机和平板电脑之间轻松转移的方式，简化新设备的用户激活流程。

Synchronoss首席商务官Chris Hill表示，随着消费者越来越多地将移动设备融入到他们的日常生活当中，对数字内容的随时访问不再是一个“不错选项”，而是一个“必要选项”。

他表示，“消费者在购买新设备时有两个期望：一是在更换硬件时，他们不会丢失任何重要的数字数据。二是新移动设备连接到网络后，他们就可以访问自己的数据。我们的跨平台应用程序满足了这两项需求，使用户能够几乎无缝地激活新设备。”

内容传输解决方案是一款简单易用的应用程序，它能够跨越设备和操作系统，取代对店内设备的需求。在激活新设备时，它还可以显著减少客户在门店花费的时间。

UScellular消费品销售和运营高级副总裁Eric Jagher表示：“随着我们不断寻求新的方式来提升客户的体验，我们认为Synchronoss解决方案会是对我们客户服务工具箱的一个重要补充。“内容传输服务提供了一种快速简便的方法，确保客户在购买新手机时能够保留他们的重要照片、视频和其他数据，从而在这个假日季节减少店内花费时间，并可以与朋友和家人共度更多时间。”

Hill补充道，分析师对假日消费同比猛增的预测，加上今年新发布的智能手机带来的诱惑，是UScellular求助Synchronoss的原因之一，目的是帮助店员确保能够轻松、快速地将客户内容转移到新设备。

他表示：“将内容传输解决方案纳入UScellular客户服务资源将有助于它继续提供出色的店内体验。”

内容转移是Synchronoss onboardX系列解决方案之一，后者是一套让移动运营商能够提供用户所想要的客户体验并推动服务采用的工具。 其他onboardX解决方案包括备份和恢复 ，这是一项云服务，能够为用户提供一个安全的地方，使他们可以跨操作系统和设备备份、查看和恢复内容；开箱即用体验（OOBE） ，这是一种简化新用户、服务和设备激活的解决方案；以及数字体验平台 (DXP), 这能够简化创建、编排和管理在线体验和旅程。

Synchronoss网站载有更多有关内容传输和其他能够让移动运营商推动服务采纳并提供用户所需客户体验的Synchronoss onboardX工具的更多信息。

关于Synchronoss

Synchronoss Technologies（纳斯达克股票代码：SNCR）主营软件开发，帮助全球公司以值得信赖和有意义的方式与其订阅客户建立联系。公司的系列产品着力简化网络、简化加入流程、吸引订阅客户、开源节流、加快产品上市速度。数以亿计的订阅客户选择Synchronoss产品，以随时与他们喜爱的人、服务和内容保持同步。为此，Synchronoss的1500多名才华横溢的员工每天在全球各地努力重塑同步世界。如需了解更多详情，请访问：www.synchronoss.com。

联系人

媒体关系

Anais Merlin，CCgroup（国际）

Diane Rose，CCgroup（北美）

synchronoss@ccgrouppr.com

投资者关系

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim，MKR Investor Relations, Inc.

investor@synchronoss.com