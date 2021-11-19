UScellular 現正提供 Synchronoss 的 Content Transfer（內容傳輸）解決方案，以加速店內裝置啟動

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新澤西州布里奇沃特, Nov. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- UScellular 是美國第四大全面服務無線營運商，在期待新手機銷售的繁忙假期下，現正提供 Synchronoss 稱為 Content Transfer（內容傳輸）的解決方案，讓 UScellular 店員能夠輕鬆快速地免費為客戶將其舊流動裝置上的內容轉移至新產品中。



Content Transfer 由雲端、訊息和數碼解決方案的全球領導者和創新者 Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) 提供，旨在透過提供輕鬆方式，在手機和平板電腦之間傳輸各類數碼內容（包括照片、影片、聯絡人、通話記錄、音樂、文件、訊息和設定），以簡化新裝置的啟動流程。

Synchronoss 商業總監 Chris Hill 表示，隨著越來越多的消費者將流動裝置整合到日常生活中，隨時存取數碼內容不再是「有就好」，而是「必須有」。

他說：「消費者在購買新裝置時有兩個預期：一是他們在轉用硬件時不會丟失任何重要的數碼數據。其次是，只要新的流動裝置連上網絡，他們就能存取自己的數據。我們的跨平台應用程式可讓訂戶無縫啟動新裝置，從而滿足上述兩項需求。」

Content Transfer 解決方案是一種易用的應用程式，可跨越裝置和操作系統，並取代店內儀器的需要。該功能也可在顧客啟動新裝置時顯著縮短留在店內的等候時間。

UScellular 消費者銷售及營運高級副總裁 Eric Jagher 表示：「隨著我們不斷尋求新的方式來增強客戶體驗，我們將 Synchronoss 解決方案視為客戶服務工具箱的重要新元素。Content Transfer 提供一個快速而簡單的方式，以確保客戶在購買新手機時可以保留重要的照片、影片和其他數據，從而縮短在店內的等待時間，並增加在佳節期間與親友共度的時光。」

Hill 補充說，分析師預期一年一度的假期支出與今年發佈的各款吸引的新智能手機模型互相配合，因此是 UScellular 轉用 Synchronoss 的一個原因，以協助店員確保他們可以輕鬆而快速地將客戶內容傳輸至新的裝置。

他說：「我們為 UScellular 的客戶服務資源加入 Content Transfer 解決方案，將可幫助公司繼續提供卓越的店內體驗。」

Content Transfer 是 Synchronoss onboardX 解決方案系列之一，其為允許流動營運商提供用戶想要的客戶體驗和推動服務採納的一組工具。額外的 onboardX 解決方案包括 Backup & Restore（備份和恢復），這項雲端服務可為訂戶提供安全地點進行備份、查看和恢復跨作業系統和裝置的內容；Out of Box Experience（開箱體驗，OOBE）是簡化新用戶、服務和裝置啟動的解決方案；以及Digital Experience Platform（數碼體驗平台，DXP），可簡化網上體驗和旅程的創作、編排和管理。

Synchronoss 網站提供更多有關 Content Transfer 和其他 Synchronoss onboardX 工具的資訊，讓流動營運商可以推動服務的採納和提供訂戶想要的客戶體驗。

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴和有意義的方式與其訂戶建立聯繫。公司的產品系列有助簡化網絡、簡化入職和與訂戶進行互動，以推出新收入流、降低成本並提高上市速度。至今已有數億位用戶信任 Synchronoss 產品，與其喜愛的人員、服務和內容保持同步。因此，全球有超過 1,500 名才華橫溢的 Synchronoss 員工每天努力重新構建一個同步的世界。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.synchronoss.com。

聯絡人

傳媒

Anais Merlin | CCgroup（國際）

Diane Rose | CCgroup（北美）

synchronoss@ccgrouppr.com

投資者

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim | MKR Investor Relations, Inc.

investor@synchronoss.com