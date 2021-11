Samsung ingressa no Programa de Licenciamento de Áudio MPEG-H 3D da Via Licensing

Chinese (Simplified) Japanese Korean Portuguese

SAN FRANCISCO, Nov. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Via Licensing Corporation, líder em licenciamento colaborativo, anunciou hoje que a Samsung passou a fazer parte do pool de patentes de Áudio MPEG-H 3D da empresa como licenciada e licenciante. Lançado em junho de 2021, o pool da Via permite que inovadores e implementadores licenciem patentes de Áudio MPEG-H 3D padrão essenciais com termos justos e razoáveis.



“Estamos contentes com a decisão da Samsung de entrar para o nosso novo pool de patentes de Áudio MPEG-H 3D”, disse Joe Siino, Presidente da Via Licensing. “A entrada da Samsung com todo o seu conjunto de produtos e inovações para o pool aumenta o valor que oferecemos aos membros do nosso pool e a todo o ecossistema global.”

O padrão internacional de Áudio MPEG-H 3D fornece som personalizado e imersivo em uma ampla variedade de dispositivos. Já adotado pelos principais padrões de aplicativos de transmissão e streaming de todo o mundo, o MPEG-H oferece um novo conjunto de ferramentas inovadoras para provedores criativos e de conteúdo. As empresas que oferecem licença para suas patentes essenciais de áudio 3D MPEG-H por meio do programa de licenciamento da Via são: Dolby, ETRI, Fraunhofer, Orange, Royal Philips, Samsung, Sony Group Corp., VoiceAge e WILUS.

Sobre a Via Licensing Corporation

A Via Licensing Corporation é um provedor global de soluções de propriedade intelectual dedicado a permitir a inovação em parceria com empresas de tecnologia e de entretenimento, e universidades em todo o mundo. A Via desenvolve e gerencia programas de licenciamento em nome de empresas altamente inovadoras em mercados como áudio, sem fio, transmissão e automotivo. A Via é uma subsidiária integral da Dolby Laboratories, Inc., uma empresa com mais de 50 anos de experiência em inovação. Para mais informação sobre a Via, visite www.via-corp.com.

