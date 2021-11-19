三星加入Via Licensing的MPEG-H 3D音频授权计划

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旧金山, Nov. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 合作授权领军企业Via Licensing Corporation公司今天宣布，三星作为被授权人和授权人加入该公司MPEG-H 3D音频专利池。Via的专利池于2021年6月启动，旨在帮助创新者和实施者以公平合理的条件授权MPEG-H 3D音频标准专利。



Via Licensing公司总裁Joe Siino表示，"三星决定加入我们新的MPEG-H 3D音频专利池，我们非常高兴。欢迎三星整套产品和创新加入池中，增加了我们为池成员和整个全球生态系统提供的价值。”

国际标准MPEG-H 3D音频在诸多设备上提供个性化、沉浸式音效。MPEG-H已被全球主流广播和流媒体应用标准所采用，为创意和内容提供商提供全新创新工具。诸多公司通过Via公司的授权计划提供了基本MPEG-H 3D音频专利授权，包括杜比、ETRI、Fraunhofer、Orange、皇家飞利浦、三星、索尼集团、VoiceAge和WILUS等。

关于Via Licensing Corporation

Via Licensing Corporation是一家全球知识产权解决方案提供商，致力于与世界各地的技术公司、娱乐公司和大学建立合作伙伴关系，共同促进创新发展。Via为音频、无线、广播和汽车等市场中的高度创新公司开发并管理授权项目。Via是Dolby Laboratories, Inc.的全资子公司，后者在创新领域拥有50多年的经验。有关Via的更多信息，请访问www.via-corp.com。

联系人

Via Licensing

Liz Weber

+1 415-645-4124

press@vialicensing.com