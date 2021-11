Rogers fait don d’un million de dollars aux services de recherche et de sauvetage de la Colombie-Britannique afin d’aider les communautés de la province dans le besoin :

Les clients de Rogers peuvent texter pour donner afin d’appuyer les efforts de secours de la Croix-Rouge canadienne en Colombie-Britannique.



La Société supprime les frais pour l’utilisation excédentaire de données au pays et les frais d’interurbain pour les clients touchés.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 19 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réaction aux inondations dévastatrices et à l’état d’urgence déclaré en Colombie-Britannique, Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’elle versait un don de 1 million de dollars aux services de recherche et de sauvetage de la Colombie-Britannique dans le cadre d’un nouveau partenariat pluriannuel. Ce don servira à offrir un soutien immédiat et à long terme pour les opérations de recherche et de sauvetage en Colombie-Britannique. Il permettra également d’appuyer le fonds spécial de l’entreprise et financera de nouvelles technologies et de l’équipement spécialisé pour les 79 équipes locales et les 3 000 professionnels bénévoles, qui ont tous été appelés à mener des opérations aériennes, des sauvetages maritimes et en eau vive dans plusieurs communautés, ainsi qu’à aider aux évacuations et aux recherches dans les propriétés inondées.

« Au nom de toute l’équipe de Rogers, y compris nos quelque 2 000 membres du personnel qui habitent et travaillent en Colombie-Britannique, je tiens à offrir notre soutien le plus sincère à toutes les personnes touchées par les conditions météorologiques extrêmes et les inondations dévastatrices dans la province, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction par intérim, Rogers Communications. Nos équipes Réseau travaillent sans relâche pour offrir une connectivité essentielle aux premiers intervenants et aux communautés afin de permettre aux gens de rester en contact avec les ressources d’urgence et leurs proches. Nous sommes fiers de faire ce don et de nous associer aux services de recherche et de sauvetage de la Colombie-Britannique pour fournir l’équipement et la technologie nécessaires que leur vaste réseau de professionnels bénévoles utilisera pour sauver des vies aujourd’hui et dans les années à venir. »

« Nous sommes reconnaissants envers Rogers d’avoir versé ce don d’un million de dollars pour offrir une aide aux résidents et résidentes de la Colombie-Britannique, dès maintenant et tout au long de ce partenariat pluriannuel, a déclaré Chris Mushumanski, Président, Recherche et sauvetage, C.-B. Le soutien de Rogers nous permettra d’améliorer nos capacités de recherche et de sauvetage pour nos bénévoles qui ne ménagent aucun effort pour sauver des vies et aider ceux qui souffrent. Nous sommes impatients de travailler avec Rogers pour mettre à l’essai la technologie et les services de communications améliorés afin de renforcer le travail essentiel que nous effectuons à l’échelle de la province. »

Rogers invite les Canadiens et les Canadiennes à se joindre à elle pour soutenir ses efforts en textant le mot ROGERS au 20222 (anglais) ou au 30333 (français), afin de faire un don de 5 $, ou à visiter la page suivante de la Croix-Rouge canadienne : Faites un don au Fonds de secours : inondations et événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique.

La Société a également déjà annoncé qu’elle annule les frais d’interurbain et les frais d’utilisation excédentaire de données au pays du 15 au 30 novembre pour la clientèle de Rogers, de Fido et de Rogers service Affaires dans les régions touchées.

De plus, Rogers Sports & Média en Colombie-Britannique continue de fournir des renseignements essentiels et des mises à jour partout dans la province. Nous encourageons les résidents et résidentes à se rendre à Vancouver.CityNews.ca, télécharger l’appli CityNews Vancouver et recevoir des avis sur leur téléphone, écouter CityNews 1130 et CityNews Vancouver, et suivre @CityNewsVAN sur les réseaux sociaux pour rester à l’affût.

