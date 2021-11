La Banque Laurentienne fait un don de 25 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour appuyer les opérations de secours et les efforts humanitaires en Colombie-Britannique

English French

MONTRÉAL, 19 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) (la « Banque ») annonce aujourd’hui qu’elle fait un don de 25 000 $ à la Croix-Rouge Canadienne pour appuyer les opérations d’aide humanitaire dans les régions de la Colombie-Britannique actuellement touchées par des inondations.



« L’équipe de la Banque Laurentienne est de tout cœur avec les Britanno-Colombiens qui traversent actuellement une situation inimaginable. Nous sommes en étroite communication avec nos employés situés en Colombie-Britannique afin de nous assurer de leur sécurité. Nous communiquons de manière proactive avec nos clients sinistrés afin de leur fournir des solutions adaptées à leurs besoins pendant ces temps difficiles », a déclaré Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction de la Banque Laurentienne.

Les fonds remis par la Banque serviront à venir en aide le plus rapidement possible aux personnes sinistrées et à offrir une aide humanitaire pour répondre aux nouveaux besoins qui se manifesteront dans les jours à venir.

