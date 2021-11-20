全球公認的律師事務所 ROSEN 鼓勵損失超過 10 萬美元的 Höegh LNG Partners LP 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – HMLP

紐約, Nov. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2019 年 8 月 22 日至 2021 年 7 月 27 日（包括首尾兩天）期間（「集體訴訟期間」）購買 Höegh LNG Partners LP (NYSE: HMLP) 證券的購買者注意 2021 年 12 月 27 日是公司發起首次證券集體訴訟的主要原告截止日期的重要日子。



何事：如果您在集體訴訟期間購買了 Höegh 證券，您可能有權獲得賠償，而無需支付任何自付費用或通過應急費用安排產生的費用。

下一步如何：要參與 Höegh 集體訴訟，請前往 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2140.html 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，請務必於 2021 年 12 月 27 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的公司沒有可比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認可。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者收回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者取回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨人。本事務所的許多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

本案詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出虛假及／或誤導陳述及／或未能披露：(1) Höegh LNG Partners LP（「合夥企業」）在 PGN FSRU Lampung 租船方面遇到問題；(2) 因此，PGN FSRU Lampung 租船人將聲明將啟動仲裁以宣佈租船合約無效及／或終止租船合約，及／或尋求損害賠償；(3) 合夥企業需要為其 PGN FSRU Lampung 信貸工具尋找替代再融資；(4) PGN FSRU Lampung 信貸安排於 2021 年 9 月到期，而不是之前所述的 2021 年 10 月；(5) 合夥企業將被迫接受與 PGN FSRU Lampung 信貸融資；(6) Höegh LNG 不會將循環信貸額度延長至合夥企業的到期日之後；(7) Höegh LNG 將透露，它「將任何額外的 Höegh LNG 預付款擴展到合夥企業的能力非常有限，超出了目前在該融資下提取的金額」；(8) 由於上述原因，合夥企業將基本上停止向普通單位持有人的分配；(9) 2019 冠狀病毒病疫情並不是印尼合夥企業問題的唯一或根本原因，在 2019 年疫情前，印尼對合夥企業的天然氣需求量已經很低；(10) PGN FSRU Lampung 的審計、稅收或維護不是合夥企業在印尼出現問題的唯一或根本原因；及 (11) 因此，被告關於其業務、營運和前景的陳述在所有相關時間都存在重大虛假和誤導及／或缺乏合理依據。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

要參與 Höegh 集體訴訟，請前往 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2140.html 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您也可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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