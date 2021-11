Carole Beaulieu remporte le prix Judith-Jasmin Hommage

MONTRÉAL, 20 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors de son congrès annuel 2021, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec a honoré la carrière de Carole Beaulieu, en lui remettant le prix Judith-Jasmin Hommage.



Ce prix souligne la carrière d’une journaliste chevronnée.

Carole Beaulieu a étudié le journalisme à l’Université Carleton et commencé sa carrière au Messager de Verdun en 1981. Journaliste au Devoir de 1984 à 1988, elle joint ensuite l’équipe de L’actualité, et reçoit en 1993 le prix Jules-Fournier pour la qualité de la langue française.

De 1989 à 1998, elle voyage beaucoup pour L’actualité et signe de nombreux reportages, portraits et entrevues. Elle a aussi remporté plusieurs prix d’excellence de la Fondation des Prix du magazine canadien.

Carole Beaulieu a également été rédactrice en chef de L’actualité de 1998 à 2010 et éditrice du magazine de 2010 à janvier 2017. Depuis son départ du magazine, elle a été chroniqueuse à Radio-Canada en 2018 et conseillère stratégique pour MishMash collectif expérientiel entre 2017 et 2020. Depuis 2020, elle est une chargée de cours invitée à l’UQAM en plus d’être nouvellement nommée médiatrice pour le Conseil de presse du Québec.

Le jury du Prix Hommage est composé des anciens présidents et des anciennes présidentes de la FPJQ. Le jury était présidé par Paule Beaugrand-Champagne, la première femme élue présidente de la Fédération en 1976.

La FPJQ félicite de tout cœur Carole Beaulieu, gagnante du prix Judith-Jasmin Hommage 2021.

Patrice Senécal remporte la bourse Arthur-Prévost 2021

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) a décerné la bourse Arthur-Prévost 2021. Lancée en 2007, elle vise à souligner et à récompenser la qualité du travail d’un journaliste prometteur ayant moins de cinq ans d’expérience en presse écrite. La bourse de 2 000 $ est financée par le legs testamentaire du journaliste Arthur Prévost.

Cette année, 19 candidatures ont été soumises au jury, formé de Marie-Laure Josselin (Radio-Canada), Christopher Nardi (National Post) et Frédéric Perron (Protégez-vous).

Le jury a remis la bourse Arthur-Prévost 2021 au journaliste indépendant et membre de la FPJQ Patrice Senécal. Le gagnant a un profil hors du commun, malgré à peine trois ans de métier. Il a décidé de se dévouer au journalisme à l'étranger.

Depuis l'Europe, il a publié de nombreux textes très pertinents et dans plusieurs grands médias francophones, dont Le Devoir, sur des réalités et enjeux à l'étranger qui ne seraient sûrement pas venus aux oreilles de plusieurs Québécois autrement. Selon les membres du jury « ses textes regorgent d'informations et détails pertinents, sont infusés d'énormément de couleur qui témoigne de son amour pour le terrain ».

Une mention honorable attribuée à Léa Carrier

En raison de la qualité des candidatures, la journaliste de La Presse, Léa Carrier, reçoit une mention d’honneur. Mme Carrier a impressionné les membres du jury autant par son implication dans le métier dès le secondaire, que la qualité de son écriture et la pertinence des articles déposés. Elle a un profil très impressionnant pour quelqu'un qui a terminé ses études en journalisme il y a à peine quelques mois.

Elle couvre avec délicatesse et profondeur divers enjeux touchant les femmes, allant de l'impact du retour au pouvoir des talibans à son entrevue unique et révélatrice avec un homme qui revient sur l'assassinat de sa femme des décennies plus tard.

