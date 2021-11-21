全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵虧損超過 10 萬美元的 Tenet Fintech Group Inc. 原名 Peak Fintech Group Inc 的投資者在 1 月 18 日由公司發起的首次證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – PKKFF、TNT

紐約, Nov. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣佈其已代表在 2021 年 9 月 2 日至 2021 年 10 月 13 日（包括首尾兩天）期間（「集體訴訟期間）購買 Tenet Fintech Group Inc. 原名 Peak Fintech Group Inc. (OTC: PKKFF) (NASDAQ: TNT) 證券購買者提出集體訴訟。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2022 年 1 月 18 日或之前向法院申請。



何事：如果您在集體訴訟期間購買了 Tenet Fintech 證券，您可能有權獲得賠償，而無需支付任何自付費用或通過應急費用安排產生的費用。

下一步如何：要參與 Tenet Fintech 集體訴訟，請前往 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2169.html 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2022 年 1 月 18 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的公司沒有可比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認可。這些公司中，許多實際上並未對證券集體訴訟提出訴訟。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者收回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者取回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨人。本事務所的許多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

本案詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出虛假及／或誤導陳述及／或未能披露：(1) Tenet Fintech 沒有透過 Wuxi Aorong 擁有 Asia Synergy Financial Capital Ltd.（「ASFC」）51% 的股份；(2) Tenet Fintech 沒有披露其對 ASFC 的實際所有權結構，這是一份未披露且可能存在問題的代理人股東協議；(3) Huayan 並無擁有 Heartbeat 平台；(4) 在被指控的收購之前，Heartbeat 平台不存在；(5) Tenet Fintech 由於不遵守已知法規，即將從納斯達克退市；(6) 「最近的披露指南」實際上是在 2020 年 11 月 23 日發佈，比 Tenet Fintech 上市前早了整整九個月；(7) 因此，Tenet Fintech 知道或應該知道其提交的 40-F 有缺失；(8) Cubeler 歷來未能向 Tenet Fintech 償還最低貸款；(9) Tenet Fintech 沒有行使對資產的權利，而是決定收購 Cubeler；(10) 綜合以上所述，考慮到 Cubeler 為數名 Tenet Fintech 內部人士所有，公司收購 Cubeler 並非基於合法商業利益；(11) 沒有證據表明 Huayan 曾經擁有 Heartbeat 平台或將資產轉讓給 Huike；(12) 由於法院制裁，ASFC 最大股東的股份被凍結；及 (13) ASFC 的建立本身很可能是一項關聯交易。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

要參與 Tenet Fintech 集體訴訟，請前往 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2169.html 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您也可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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