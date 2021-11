Zenas BioPharma adquiere derechos exclusivos de Obexelimab de Xencor en todo el mundo

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Xencor obtiene derechos de capital adicional en Zenas como pago por adelantado y es elegible para hasta $ 480 millones en pagos de logros potenciales y regalías de ventas netas de productos comercializados

Obexelimab es un nuevo anticuerpo biespecífico con potencial primero en su clase para tratar enfermedades autoinmunes

MONROVIA, California, HONG KONG y BOSTON, Nov. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xencor, Inc. (NASDAQ: XNCR), una empresa biofarmacéutica en fase clínica que desarrolla anticuerpos monoclonales y citocinas modificados genéticamente para el tratamiento de cáncer y enfermedades autoinmunes, y Zenas BioPharma (“Zenas”), una empresa biofarmacéutica mundial con sede en Estados Unidos y China comprometida con el desarrollo y suministro de terapias inmunológicas, anunciaron hoy que Zenas adquirió de Xencor derechos exclusivos en todo el mundo para el desarrollo, fabricación y comercialización del anticuerpo investigativo obexelimab.

Obexelimab es un anticuerpo bifuncional potencial primero en su clase direccionado a CD19 con su dominio variable y utiliza el dominio Fc del inhibidor inmunitario XmAb® de Xencor direccionado a FcγRIIb, un receptor que inhibe la función de las células B, que son componentes importantes en el sistema inmunitario. Xencor demostró a través de estudios clínicos en etapa inicial que el obexelimab inhibe eficazmente la función de las células B sin reducir las células y genera un efecto de tratamiento esperanzador en pacientes con múltiples enfermedades autoinmunes.

"Zenas avanza una amplia línea de candidatos a medicamentos diferenciados diseñados para ofrecer la mejor innovación en su clase para pacientes con necesidades médicas desatendidas", dijo Hua Mu, Ph.D., MD, presidente y director ejecutivo de Zenas. "Hoy, nos complace agregar obexelimab a nuestra cartera, y en base a su perfil clínico, consideramos que está posicionado como el primer candidato en su clase con el potencial de tratar numerosas enfermedades autoinmunes".

"El bloqueo altamente potente y amplio de activación de las células B de Obexelimab, sin reducir las células B, lo diferencia de otras terapias direccionadas a las células B, y demostró la actividad modificadora de la enfermedad en escenarios donde la inhibición de células B es una estrategia comprobada", dijo el Dr. Bassil Dahiyat, Ph.D., presidente y director ejecutivo de Xencor. "En Zenas BioPharma, encontramos un socio comprometido con el desarrollo amplio y agresivo de terapias como el obexelimab para pacientes con enfermedades autoinmunes, lo que permite el enfoque continuo de Xencor en las crecientes oportunidades ofrecidos por nuestra línea de citocinas y de anticuerpo biespecífico XmAb".

Bajo los términos del nuevo acuerdo, Zenas emitirá a Xencor una autorización que le dará a Xencor el derecho de adquirir capital adicional de Zenas, bien así el capital total de Xencor en Zenas sería el 15% de su capitalización totalmente diluida después del cierre de la próxima ronda de financiamiento de capital de Zenas, sujeto a ciertos requisitos. Xencor previamente obtuvo capital en Zenas bajo un acuerdo de licencia separado. Xencor también es elegible para recibir hasta $ 480 millones en función del logro de ciertos logros de desarrollo clínico, regulación y comercialización y es elegible para recibir regalías en niveles, de un solo dígito medio a un porcentaje alrededor del 15% después de la comercialización de obexelimab, dependiendo de la localización geográfica Zenas tendrá la responsabilidad exclusiva de promover las actividades de investigación, desarrollo, regulatorias y comerciales de obexelimab en todo el mundo.

Acerca de Xencor, Inc.

Xencor es una empresa biofarmacéutica en fase clínica que desarrolla anticuerpos monoclonales y citocinas modificados genéticamente para el tratamiento de cáncer y enfermedades autoinmunes. Actualmente, 22 candidatos diseñados con la tecnología XmAb® de Xencor están en desarrollo clínico internamente y con socios. La tecnología de ingeniería de anticuerpos XmAb de Xencor permite pequeños cambios en la estructura de las proteínas, lo que resulta en nuevos mecanismos de acción terapéutica. Para más información, visite www.xencor.com .

Acerca de Zenas BioPharma

Zenas BioPharma es una empresa biofarmacéutica mundial con sede en Estados Unidos y China comprometida a convertirse en un líder en el desarrollo y suministro de terapias inmunológicas para pacientes en Estados Unidos, China y todo el mundo. Zenas avanza rápidamente una vasta cartera de productos de terapias innovadoras que continua su crecimiento a través de la estrategia de desarrollo de negocios de éxito. Nuestro equipo de liderazgo experimentado y la red de socios de negocios impulsarán la excelencia operativa para ofrecer terapias potencialmente transformadoras para mejorar la vida de las personas que viven con enfermedades autoinmunes y raras”. Para más información acerca de Zenas BioPharma, visite, www.zenasbio.com y síganos en Twitter en, @ZenasBioPharma y LinkedIn .

Declaraciones prospectivas de Xencor

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa pueden constituir declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes de valores aplicables. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones que no son puramente declaraciones de hechos históricos, y generalmente se pueden identificar por nuestro uso de palabras tales como "potencial", "puede", "hará", "planea", "puede", "podría", "espera", "anticipa", "busca", "espera", "cree", "comprometido", "investigativo" y términos similares, o por conversaciones expresas o implícitas relacionadas con el desarrollo de obexelimab como un tratamiento potencial para pacientes con enfermedades autoinmunes; el potencial comercial de obexelimab; la seguridad, tolerabilidad, eficacia y farmacocinética de obexelimab; las citas del presidente y director ejecutivo de Xencor; y otras declaraciones que no son puramente declaraciones de hechos históricos. Dichas declaraciones se realizan sobre la base de las opiniones, expectativas y suposiciones actuales de la administración de Xencor y están sujetas a riesgos significativos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales, rendimiento o logros y el momento oportuno de eventos sean sustancialmente diferentes de los implícitos en tales declaraciones, y por lo tanto estas declaraciones no se deben leer como garantías de rendimiento o resultados futuros. Tales riesgos incluyen, sin limitación, los riesgos asociados con el proceso de descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos que son seguros y eficaces para su uso como terapéuticos humanos y otros riesgos descritos en los informes de valores públicos de Xencor. Para un debate de éstos y otros factores, consulte el informe anual de Xencor en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020, así como los informes posteriores de Xencor presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Se le advierte que no confíe indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que son válidas únicamente a la fecha de este comunicado. Esta advertencia se realiza bajo las disposiciones de salvaguarda de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995, enmendada hasta la fecha. Todas las declaraciones prospectivas están calificadas en su totalidad por esta declaración de salvaguarda y Xencor no asume ninguna obligación de modificar o actualizar este comunicado de prensa para reflejar eventos o circunstancias después de la fecha del presente, excepto según lo exija la ley.

