Zenas BioPharma acquiert des droits mondiaux exclusifs sur l'Obexelimab auprès de Xencor

Xencor reçoit des droits sur des capitaux propres supplémentaires dans Zenas en tant que paiement initial et est éligible à un maximum de 480 millions de dollars en paiements échelonnés potentiels et redevances sur le chiffre d'affaires net des produits commercialisés

L'Obexelimab est un nouvel anticorps bispécifique avec un potentiel de premier ordre pour traiter les maladies auto-immunes

MONROVIA, Californie., HONG KONG et BOSTON, 22 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xencor, Inc. (NASDAQ: XNCR), une société biopharmaceutique en phase clinique qui développe des anticorps monoclonaux et des cytokines pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes, et Zenas BioPharma (« Zenas »), une société biopharmaceutique mondiale basée aux États-Unis et en Chine engagée dans le développement et l'administration de thérapies immunitaires, ont annoncé aujourd'hui que Zenas avait acquis les droits exclusifs mondiaux de développement, de fabrication et de commercialisation de l'anticorps expérimental obexelimab.

L'Obexelimab est un nouvel anticorps bifonctionnel potentiel qui cible le CD19 avec son domaine variable et utilise le domaine Fc de l'inhibiteur immunitaire XmAb® de Xencor pour cibler le FcyRIIB, un récepteur qui inhibe la fonction des cellules B, qui sont des composants importants du système immunitaire. Xencor a démontré par le biais d'études cliniques à un stade précoce que l'obexelimab inhibe efficacement la fonction des cellules B sans épuiser les cellules et génère un effet de traitement encourageant chez les patients atteints de multiples maladies auto-immunes.

« Zenas fait progresser un large éventail de médicaments candidats différenciés qui visent à apporter la meilleure innovation de sa catégorie aux patients ayant des besoins médicaux non satisfaits », a déclaré Hua Mu, Ph.D., MD, président-directeur général de Zenas. « Aujourd'hui, nous sommes ravis d'ajouter l'obexelimab à notre portefeuille, et en nous basant sur son profil clinique, nous pensons qu'il s'agit d'un candidat de première classe ayant le potentiel de traiter de nombreuses maladies auto-immunes. »

« Le blocage très puissant et étendu de l'activation des cellules B d'Obexelimab, sans épuiser les cellules B, le distingue des autres thérapies ciblant les cellules B, et il a démontré une activité modifiante de la maladie dans les environnements où l'inhibition des cellules B est une stratégie éprouvée », a déclaré Bassil Dahiyat, Ph.D., président-directeur général de Xencor. « Nous avons trouvé en Zenas BioPharma un partenaire engagé dans le développement large et agressif de traitements tels que l'obexelimab pour les patients atteints de maladies auto-immunes, permettant à Xencor de continuer à se concentrer sur les opportunités croissantes offertes par notre pipeline d'anticorps bispécifique XmAb et de cytokines. »

En vertu des termes du nouvel accord, Zenas émettra à Xencor un bon de souscription donnant à Xencor le droit d'acquérir des capitaux propres Zenas supplémentaires, de sorte que les capitaux propres totaux de Xencor dans Zenas représenteraient 15 % de sa capitalisation entièrement diluée après la clôture du prochain cycle de financement des capitaux propres de Zenas, sous réserve de certaines exigences. Xencor avait précédemment reçu des capitaux propres dans Zenas dans le cadre d'un accord de licence séparé. Xencor pourrait également recevoir jusqu'à 480 millions de dollars en se basant sur la réalisation de certaines étapes de développement clinique, de réglementation et de commercialisation et pourrait recevoir des redevances échelonnées à un chiffre moyen à un pourcentage moyen lors de la commercialisation de l'obexelimab, en fonction de la géographie. Zenas aura la seule responsabilité de faire progresser les activités de recherche, de développement, réglementaires et commerciales d'obexelimab dans le monde entier.

À propos de Xencor, Inc.

Xencor est une société biopharmaceutique en phase clinique qui développe des anticorps monoclonaux et des cytokines conçus pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes. Actuellement, 22 candidats conçus avec la technologie XmAb ® de Xencor sont en cours de développement clinique en interne et avec des partenaires. La technologie d'ingénierie des anticorps XmAb de Xencor permet de petits changements dans la structure des protéines, entraînant de nouveaux mécanismes d'action thérapeutique. Pour plus d'informations, consultez notre site www.xencor.com .

À propos de Zenas BioPharma

Zenas BioPharma est une société biopharmaceutique mondiale basée en Chine et aux États-Unis déterminée à devenir un leader dans le développement et la fourniture de traitements immunitaires pour les patients aux États-Unis, en Chine et dans le monde entier. Zenas fait rapidement progresser un vaste pipeline de traitements innovants qui continue de s'accroître grâce à notre stratégie de développement commercial fructueuse. Notre équipe de direction expérimentée et notre réseau de partenaires commerciaux stimulent l'excellence opérationnelle pour apporter des thérapies potentiellement transformatrices afin d'améliorer la vie des personnes confrontées à des maladies rares et auto-immunes. Pour tout complément d'information sur Zenas BioPharma, veuillez consulter le site www.zenasbio.com et nous suivre sur Twitter à l'adresse @ZenasBioPharma et LinkedIn .

Énoncés prospectifs de Xencor

Certaines déclarations du présent communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois en vigueur sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs incluent des énoncés qui ne sont pas purement des énoncés de faits historiques, et peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots tels que « potentiel », « peut », « fera », « prévoir », « peut-être », « pourrai », « s'attendre à », « anticiper », « chercher », « être impatient de », « croire », « être engagé », « expérimental » et des termes similaires, soit par des discussions expresses ou implicites relatives au développement de l'obexelimab en tant que traitement potentiel pour les patients atteints de maladies auto-immunes ; le potentiel commercial de l'obexelimab ; la sécurité, la tolérabilité, l'efficacité et la pharmacocinétique de l'obexelimab ; les citations du président-directeur général de Xencor ; et d'autres déclarations qui ne sont pas de simples déclarations de faits historiques. Ces énoncés sont formulés sur la base des convictions, attentes et hypothèses actuelles de la direction de Xencor et sont assujettis à des risques connus et inconnus, incertitudes et autres facteurs importants, susceptibles d'entraîner des résultats, des performances ou des réalisations réels et un calendrier d'événements sensiblement différent de ceux sous-entendus par ces énoncés, et par conséquent, ces énoncés ne doivent pas être lus comme des garanties de performances ou de résultats futurs. Ces risques incluent, sans s'y limiter, les risques associés au processus de découverte, de développement, de fabrication et de commercialisation de médicaments sûrs et efficaces pour une utilisation en tant que traitements humains et d'autres risques décrits dans les dépôts de titres publics de Xencor. Pour une discussion sur ces facteurs et d'autres, veuillez consulter le rapport annuel de Xencor sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que les documents déposés ultérieurement par Xencor auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous vous prions de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date des présentes. Cette mise en garde est faite en vertu des dispositions relatives aux règles d'exonération de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act de 1995, telle qu'amendée à ce jour. Tous les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par la présente mise en garde et Xencor décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour le présent communiqué de presse afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date des présentes, sauf si la loi l'exige.

