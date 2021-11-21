Zenas BioPharma从Xencor获得Obexelimab的全球独家权利

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Xencor获得Zenas额外股权权利作为首期付款，并有资格获得潜在的里程碑付款及商业化产品净销售额提成，金额可高达4.8亿美元。

Obexelimab是一种新型双特异性抗体，具有成为治疗自身免疫疾病首创新药的潜力

加州蒙罗维亚、香港和波士顿, Nov. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xencor, Inc.（纳斯达克股票代码：XNCR）是一家临床阶段生物制药公司，开发用于癌症和自身免疫疾病治疗的基因工程单克隆抗体和细胞因子；Zenas BioPharma（以下简称“Zenas”）是一家位于美国和中国的全球生物制药公司，致力于开发和提供免疫疗法。两家公司在今天宣布，Zenas已从Xencor获得全球独家开发、生产和商业化处于研究阶段的obexelimab抗体的权利。



Obexelimab是潜在的首创性双功能抗体，其可变域靶向CD19，采用Xencor的XmAb®免疫抑制剂Fc域靶向FcγRIIb受体，该受体抑制B细胞的功能，而B细胞是免疫系统的重要组成部分。Xencor通过早期临床研究证明，obexelimab可有效抑制B细胞功能却不会耗竭这些细胞，对有多种自身免疫疾病的患者产生了积极的治疗效果。

Zenas总裁兼首席执行官牟骅博士表示：“Zenas正在推进广泛的差异化候选药物管线，旨在为医疗需求得不到满足的患者带来一流的创新疗法。今天，我们很高兴将obexelimab添加到我们的产品组合中。根据其临床特性，我们相信它属于首创性候选药物，具备治疗多种自身免疫疾病的潜力。”

Xencor总裁兼首席执行官Bassil Dahiyat博士表示：“obexelimab可对B细胞活性进行高效而广泛的阻断却不会耗竭B细胞，这与其他B细胞靶向疗法截然不同，并且它在B细胞抑制作为一种行之有效策略的病人群中证明了改善疾病的活性。在Zenas BioPharma，我们找到了致力于为自身免疫疾病患者广泛并积极地开发像obexelimab等新疗法的合作伙伴，使得Xencor能够继续专注于XmAb双特异性抗体和细胞因子管线提供的不断增长的机会。”

根据新协议的条款，Zenas将向Xencor发出许可，授权Xencor购买Zenas的额外股权。如此一来，在Zenas下一轮股权融资结束后，Xencor在Zenas的总股权将占其完全稀释后资本总值的15%，但须遵守特定的要求。Xencor此前在另外一项许可协议下获得了Zenas股权。根据特定临床开发、注册和商业化里程碑的实现情况，Xencor还有资格获得高达4.8亿美元的资金，并且有资格获得阶梯式的5%左右至15%左右的obexelimab商业化提成，具体视地理区域而定。 Zenas将全权负责推进obexelimab在世界各地的研究、开发、注册和商业化活动。

关于Xencor, Inc.

Xencor是一家临床阶段生物制药公司，开发用于治疗癌症和自身免疫疾病的基因工程单克隆抗体和细胞因子。目前，公司有22种采用Xencor XmAb®技术研发的候选药物正在内部或与合作伙伴进行临床开发。Xencor的XmAb抗体工程技术可实现通过蛋白质结构的微小改变形成新的治疗作用机制。了解更多信息，请访问 www.xencor.com 。

关于Zenas BioPharma

Zenas BioPharma是一家位于美国和中国的全球生物制药公司，致力于成为为美国、中国乃至世界各地患者开发和提供免疫疗法的领先企业。Zenas深厚的创新性治疗药物研发管线正在快速推进中，并通过我们成功的商务拓展策略持续增长。我们经验丰富的领导团队和广泛的业务合作伙伴共同致力于推动卓越运营，为自身免疫疾病患者及罕见病患者提供潜在变革性疗法，从而改善患者的生活。要了解有关Zenas BioPharma的更多信息，请访问 www.zenasbio.com ，并通过Twitter （@ZenasBioPharma） 和 LinkedIn 关注我们。

Xencor前瞻性陈述

根据适用证券法的意义范围，本新闻稿中包含一些可能构成“前瞻性陈述”的陈述。前瞻性声明包括并非纯粹是历史事实陈述的陈述，可以通过我们使用的“潜在”、“可以”、“将要”、“计划”、“或许”、“可能”、“会”、“有望”、“预计”、“寻求”、“期待”、“相信”、“承诺”、“调查性”等词汇来识别，它们可以是明示的或暗示的讨论，涉及obexelimab作为自身免疫疾病病人潜在疗法的开发；obexelimab的商业化潜力；obexelimab的安全性、耐受性、有效性和药代动力学；Xencor总裁兼首席执行官的评论；以及其他不属于纯粹历史事实陈述的陈述。此类陈述是根据Xencor管理层当前的信念、期望和假设作出的，并受到重大已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果、业绩或成就以及事件发生时间与此类陈述暗示的内容存在重大差异。因此，此类陈述不应被视为对未来业绩或结果的担保。此类风险包括但不限于人类治疗的安全有效药物在探索、开发、制造和商业化过程中遇到的风险以及在Xencor公开证券文件中描述的其他风险。有关这些风险和其他因素的讨论，请参阅Xencor截至2020年12月31日的年度报告（表10-K）以及Xencor随后向证券交易委员会提交的文件。 警示：您不要过度依赖这些前瞻性陈述，因为它们仅适用于发布当日。该警示根据最新修订的1995年《私人证券诉讼改革法案》中的安全港条款作出。所有前瞻性陈述整体符合该警示声明的要求，除法律要求外，Xencor无义务修改或更新本新闻稿以反映本声明发布日期之后发生的事件或情况。

联系方式

Xencor投资者联系人：

Charles Liles

cliles@xencor.com

Xencor媒体联系人：

Jason I. Spark

Canale 传播部

619-849-6005

jason@canalecomm.com

Zenas投资者联系人：

IR@zenasbio.com

Zenas媒体联系人：

Lauren Bartlett

lauren.bartlett@zenasbio.com



