Zenas BioPharma 從 Xencor 獲得 Obexelimab 的全球獨家權利

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Xencor 獲得 Zenas 額外股權的權利作為首期付款，並有資格獲得高達 4.8 億美元的潛在里程碑付款和商業化產品淨銷售額提成

Obexelimab 是一種新型雙特異性抗體，具有成為治療自身免疫性疾病首創新藥的潛力

加州蒙諾維亞、香港及波士頓, Nov. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xencor, Inc. (NASDAQ: XNCR) 以及 Zenas BioPharma（「Zenas」）今天宣佈 Zenas 已從 Xencor 獨家收購了在全世界開發、製造和商業化研究抗體 obexelimab 的獨家權利。Xencor 是一家臨床階段的生物製藥公司，開發用於治療癌症和自身免疫性疾病的基因工程單克隆抗體和細胞因子；Zenas 則是一家總部位於美國和中國的全球生物製藥公司，致力於開發和提供免疫療法。

Obexelimab 是一種潛在的首創性雙功能抗體，其可變域靶向 CD19，並采用 Xencor 的 XmAb® 免疫抑制劑 Fc 域靶向 FcγRIIb，這是一種抑制 B 細胞功能的受體，而 B 細胞是免疫系統的重要組成部分。Xencor 通過早期臨床研究證明，obexelimab 可在不耗竭細胞的情況下有效抑制 B 細胞功能，並在多種自身免疫性疾病的患者中產生令人鼓舞的治療效果。

Zenas 總裁兼首席執行官 牟驊博士表示：「Zenas 正在推進一系列不同的候選藥物，旨在為醫療需求未滿足的患者引進一流的革新療法。今天，我們很高興將 obexelimab 加入公司的產品組合中，根據其臨床特徵，我們相信可將其定位為具有治療多種自身免疫性疾病潛力的首創性候選藥物。」

Xencor 總裁兼首席執行官 Bassil Dahiyat 博士表示：「Obexelimab 對 B 細胞活化強效和廣泛阻斷卻不會耗竭B 細胞，這與其他B細胞靶向療法截然不同，並且在抑制 B 細胞是一種行之有效策略的病人群中，已顯示出改善疾病的活性。Zenas BioPharma 作為我們的一個合作夥伴，致力於廣泛並積極地為自身免疫性疾病患者開發 obexelimab 等療法，讓 Xencor 能夠繼續專注於 XmAb 雙特異性抗體和細胞因子管道所提供的不斷增長的機遇。」

根據新協議的條款，Zenas 將向 Xencor 發行認股權證，以授予 Xencor 收購 Zenas 額外股權的權利，因此，在 Zenas 的下一輪股權融資結束後，Xencor 在 Zenas 的總股權將佔其完全稀釋後攤薄資本的 15%，但須符合特定要求。Xencor之前根據另一項許可協議獲得了 Zenas 的股權。根據臨床開發、註冊和商業化里程碑的實現情況，Xencor 亦有資格獲得高達 4.8 億美元的收入，並有資格在obexelimab 商業化後獲得階梯式的5%左右至15%左右的obexelimab商業化提成，具體視地理區域而定。Zenas 將全權負責推進 obexelimab 在全球的研究、開發、註冊及商業化活動。

關於 Xencor, Inc.

Xencor 是一家臨床階段的生物製藥公司，開發用於治療癌症和自身免疫疾病的基因工程單克隆抗體和細胞因子。目前，使用 Xencor 的 XmAb® 技術設計的 22 种候選藥物正在內部和與合作夥伴進行臨床開發。Xencor 的 XmAb 抗體工程技術使蛋白質結構發生微小變化，從而產生新的治療作用機制。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.xencor.com 。

關於 Zenas BioPharma

Zenas BioPharma 是一家總部位於美國和中國的全球生物製藥公司，致力成為為美國、中國和世界各地患者開發和提供免疫療法的領先企業。Zenas 深厚的創新性治療藥物研發管線正在快速推進中，併通過我們成功的商務拓展策略持續增長。我們經驗豐富的領導團隊和廣泛的業務合作夥伴共同致力於推動卓越運營，為自身免疫疾病患者及罕見病患者提供潛在變革性療法，從而改善患者的生活。如欲了解 Zenas BioPharma 的更多資訊，請瀏覽 www.zenasbio.com 並在 Twitter @ZenasBioPharma 和 LinkedIn 上關注我們。

Xencor 前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述可能構成適用證券法意義上的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括並非純粹是歷史事實的陳述，並且通常可以透過使用諸如「潛力」、「可以」、「將會」、「計劃」、「可能」、「可會」、「將能」、「期望」、「預期」、「尋求」、「期待」、「相信」、「承諾」、「調查」和類似術語，或與 obexelimab 開發相關的明示或暗示討論作為自身免疫疾病患者的潛在治療方法；obexelimab 的商業潛力；obexelimab 的安全性、耐受性、有效性和藥代動力學；Xencor 總裁兼 首席執行官 的引述；以及其他並非純粹是歷史事實的陳述辨識。此類陳述是基於 Xencor 管理層當前的信念、期望和假設作出，並可能受重大已知和未知風險、不確定性和其他因素導致實際結果、表現或成就以及事件發生的時間與此類聲明所暗示的存在重大差異，因此這些聲明不應被視為對未來績效或結果的保證。此類風險包括但不限於與安全有效地用作人類治療方法的藥物發現、開發、製造和商業化過程相關的風險以及 Xencor 公開證券文件中描述的其他風險。有關這些和其他因素的討論，請參閱 Xencor 截止 2020 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度報告以及 Xencor 其後向美國證券交易委員會提交的文件。提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈的日期。這種警告是根據 1995 年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款作出，目前已修訂。所有前瞻性陳述均受本警告聲明所約束，除非法律要求，Xencor 不承擔修改或更新本新聞稿以反映本新聞稿發佈日期之後的事件或情況的義務。

聯絡人

Xencor 投資者聯絡人：

Charles Liles

| 電郵：cliles@xencor.com

Xencor 傳媒聯絡人：

Jason I. Spark

- Canale Communications

| 電話：619-849-6005

| 電郵：jason@canalecomm.com

Zenas 投資者聯絡電郵：

IR@zenasbio.com