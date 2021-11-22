商学院申请激增证明并非一时潮流，而是维持2020年的增长

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弗吉尼亚州雷斯顿, Nov. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球一流商学院协会组织的管理专业研究生入学委员会（GMAC™）今天发布其备受期待的《2021年申请趋势调查报告》。这项覆盖近1000个MBA和工商硕士课程的调查发现，2021年，商学院研究生课程的申请数量比上一年增长了0.4%，维持了自2020年全球新冠疫情爆发以来全球商学院申请数量因经济不确定性而出现的超常高水平。



GMAC总裁兼首席执行官Sangeet Chowfla表示：“在新冠疫情导致经济衰退期间，申请人寻求替代职业选项，商学院推出了更灵活的入学政策，使去年的申请数量激增。当时提出的问题是：这究竟是疫情导致的短暂事件，还是申请人数重新增加的开始。在此背景之下，2021年的申请周期表明，对商科研究生教育的需求激增并非昙花一现，而是在2020年之后持续存在。”

关键发现

顶级商学院国际学生人数回升

在世界部分地区实施了多年不欢迎移民的政策以及因新冠疫情而实施数月全球旅行限制之后，国际学生对商学院的被抑制需求在今年的数据中表现得很明显。国际申请者（国籍国与课程所在国不同的申请者）的申请数量加权绝对同比变化显示增长了4.1%，而具有课程所在地国籍的国内申请者的申请数量则下降了3.8%。在各个地区的对比中，欧洲、美国和英国有较多课程报告国内申请者的申请数量出现下降。

在一流商学院的全日制MBA课程中，这种国际和国内申请数量的差异尤为明显。显示国际学生申请数量增加的全日制两年MBA课程占比已经翻倍，从2019年的28%增加到2021年的57%。此外，《美国新闻与世界报告》排名前50位的美国课程中，出现国际学生申请数量增加的（73%）比国内学生申请数量增加的课程（36%）多一倍。

“商学院的学习是体验式的，在很大程度上依赖互动、讨论以及同期学生和校友网络。如果没有多元化的观点和背景，这就无法实现，”INSEAD学位课程副院长兼GMAC董事会成员Katy Montgomery表示， “学生流动性正在逐渐恢复，这带给教室的多样性将只会惠益和丰富校园生活。”

女性和美国代表性不足的少数族裔返回面授的全日制MBA课程

2021年，全日制MBA项目继续保持吸引力。半数全日制一年（52%）和两年（56%）MBA课程报告2021年申请数量增加，高于所有课程41%的平均水平。另一方面，面向职场专业人士需求的在职MBA、EMBA和线上MBA等专业MBA课程在申请人数增长课程中的占比降至2017年以来的最低水平。

今年的申请数据还显示，在全球范围内，从疫情阴影中走出的女性申请者重新关注职业抱负，五分之三（60%）全日制两年MBA课程报告女性申请者人数增加，报告男性申请者增加的课程为五分之二（43%）。相比之下，线上MBA课程中报告女性申请者人数出现增加的课程占比则要小得多（42%），表明女性申请者更倾向于回归面授全日制学习。

在美国，女性和代表性不足的少数族裔（URM）报告了类似的在校学习愿望。有更多的全日制两年MBA课程（56%）报告2021年URM申请数量增长，高于疫情前2019年水平（37%）和线上课程（30%）。更值得注意的是，女性URM申请人在全日制两年制MBA课程申请者中的比例从2019年（38%）到2021年（60%）显著增长了22%。

关于报告

GMAC年度申请趋势调查关注全球对管理专业研究生教育的需求，并分析2020-2021年招生季（2021届新生）不同课程和地区的差异。本调查数据于2021年7月8日至8月23日收集，收到来自世界各地269所商学院的967项课程的答复。这是开展该调查的第23年，该调查有助于更好地了解研究生商科学位的价值以及全球和地区趋势。 有关该报告全文以及GMAC编制的其他研究系列文章的更多详细信息，请访问 gmac.com /research。

关于 GMAC ™

管理专业研究生入学委员会（Graduate Management Admission Council™，GMAC™）是一家由全球一流研究生商学院组成的任务驱动型协会组织。委员会成立于1953年，致力于创建解决方案和相关体验以促进商学院和学生之间更好地相互发现、评价和联系。

GMAC为研究生级别管理教育行业提供世界级的研究、行业会议、招聘工具和评估方法，以及有助于指导学生完成高等教育的工具、资源、活动和服务。管理专业研究生入学考试（Graduate Management Admission Test™，简称：GMAT™）由GMAC拥有和管理，是使用最为广泛的商学院入学评估方法。

每年有超过1200万的申请学生依靠包括 mba.com 在内的GMAC网站来了解MBA和工商硕士课程，与世界各地学校联系，准备和注册考试，并获取成功申请MBA和工商硕士课程的相关建议。 BusinessBecause 和 The MBA Tour 是GMAC的子公司。GMAC是一家全球性组织，在中国、印度、英国和美国设有办事处。

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