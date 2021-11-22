商學院申請激增證明不是一股熱潮，維持 2020 年的增長

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維珍尼亞州里斯頓, Nov. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的研究生商學院協會 Graduate Management Admission Council™ (GMAC™) 今天發佈年度預測《2021 年 申請 趨勢調查報告》。對近千個工商管理碩士和商科碩士課程的調查發現，2021 年商學院研究生課程的申請人數比去年增長 0.4%。自 2020 年全球疫情開始以來，由於經濟不明朗，全球的商學院都收到數量異常高的申請，從而維持了不斷增長的需求。



GMAC 總裁兼行政總裁 Sangeet Chowfla 表示：「申請人在冠狀病毒引發的經濟衰退期間尋找其他職業選擇，商學院引入了更靈活的招生政策，導致去年的申請量激增。問題在於，這是否是由疫情引起的偶發事件，還是申請開始出現新的增長。在此背景下，2021 年的申請週期表明，對研究生商業教育的需求激增並非曇花一現，而是會持續至 2020 年後。」

重要發現：

國際學生人數在頂級商學院中出現反彈

在世界部分地區實施了多年不受歡迎的移民政策，以及由於 2019 冠狀病毒病導致多個月來的全球旅遊限制後，今年的數據清楚表明，國際學生對商學院研究生的需求受到壓抑。國際申請人（國籍與課程所在國家／地區不同的申請人）的申請人數加權絕對同比變化顯示上升了 4.1%，而國內申請人（申請人是課程所在國家／地區的公民）則下降 3.8%。歐洲、美國和英國的更多課程報告稱，與各地區相比，國內申請人的申請數量有所下滑。

這種國際和國內申請量之間的分別在領先商學院的全日制工商管理碩士課程中尤為明顯。顯示國際申請人申請增長的全日制兩年制工商管理碩士課程的比例由 2019 年的 28% 增加一倍，在 2021 年達到 57%。此外，在《美國新聞與世界報導》中排名前 50 的美國課程數量增加了一倍，與國內申請人 (36%) 相比，其國際申請人的申請人數有所增加 (73%)。

INSEAD 學位課程副院長兼 GMAC 董事會成員 Katy Montgomery 表示：「商學院是體驗式的學習，在很大程度上依賴於互動、討論，以及群組和校友網絡。如果沒有多元的觀點和背景，這是不可能的。 隨著學生流動性逐漸恢復，它為課堂帶來的多元化只會裨益和豐富校園生活。」

女性、美國代表性不足的少數族裔重返面授的全日制工商管理碩士課程

全日制工商管理碩士課程在 2021 年繼續受到關注。一半的全日制一年制 (52%) 和兩年制 (56%) 工商管理碩士課程報稱，2021 年的申請人數有所增加，其中所有課程的平均比例為 41%。相反，在職工商管理碩士課程，如兼讀工商管理碩士、高級管理人員工商管理碩士和網上工商管理碩士課程，主要為在職專業人士需求而設，在報告申請增長的人數中所佔份額處於 2017 年以來的最低水平。

今年的申請數據還表明，在全球擺脫疫情陰影下，女性申請人重新關注自己的職業抱負，五分之三 (60%) 的全日制兩年制工商管理碩士課程報稱女性申請人的申請有所增加，而只有五分之二 (43%) 的課程報稱男性申請人有所增長。相比之下，報稱女性申請人有所增長的網上工商管理碩士課程的比例更少 (42%)，這表明女性更願意回到面授的全日制學習。

在美國，女性和代表性不足的少數族裔 (URM) 報告了類似的在校園學習的願望。與疫情前的 2019 年 (37%) 或網上課程 (30%) 相比，更多的全日制兩年制工商管理碩士課程報稱，2021 年代表性不足的少數族裔申請人數上升 (56%)。更值得注意的是，在 2019 年 (38%) 至 2021 年 (60%) 期間，代表性不足的少數族裔女性申請人的全日制兩年制工商管理碩士課程的申請份額增長了 22%，情況令人刮目相看。

關於報告

一年一度的 GMAC 申請趨勢調查側重全球對研究生管理教育的需求，並分析了 2020-2021 年招生季節（2021 年新生）的課程和地區分別。該調查數據是在 2021 年 7 月 8 日至 8 月 23 日期間收集，並獲得來自全球 269 所商學院的 967 個課程的回覆。這次調查是第 23 年進行，有助加深了解商學研究生學位的價值及全球和區域趨勢。 如欲了解更多 GMAC 製作的完整報告，以及其他由 GMAC 製作的研究系列，請瀏覽 gmac.com /research。

關於 GMAC ™

研究生入學管理委員會 (The Graduate Management Admission Council™ - GMAC™) 是全球領先的研究生商學院協會。GMAC 成立於 1953 年，致力為商學院和申請人建立解決方案和經驗，以便更好地發現、評估及相互連繫。

GMAC 為研究生管理教育行業提供世界一流的研究、行業會議、招聘工具和評估，以及有助指導申請人完成高等教育之旅的工具、資源、活動和服務。由 GMAC 擁有和管理的研究生入學管理考試™ (GMAT™) 是備受廣泛使用的畢業生商學院評估準則。

每年有超過 1,200 萬的準學生通過 GMAC 的網站（包括 mba.com ）了解工商管理碩士和商業碩士課程，並與世界各地的學校建立聯繫、準備和註冊考試，並獲得成功申請工商管理碩士和商業碩士課程的建議。 BusinessBecause 及 The MBA Tour 是 GMAC 的子公司，是一家全球性組織，在中國、印度、英國及美國均設有辦事處。

如欲了解更多我們的工作，請瀏覽： www.gmac.com

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